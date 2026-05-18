lunes 18  de  mayo 2026
BANCO CENTRAL

Nuevo presidente de la Reserva Federal juramenta el viernes

El nombramiento de Warsh, quien ejercerá como presidente del banco central estadounidense por un período de cuatro años, fue validado el 13 de mayo por el Senado

Kevin Warsh, nominado por el presidente Donald Trump para presidente de la Reserva Federal, testifica durante su audiencia de confirmación ante el Comité del Senado sobre Banca, Vivienda y Asuntos Urbanos en el Edificio de Oficinas del Senado Dirksen, en Washington, DC.

Kevin Warsh, nominado por el presidente Donald Trump para presidente de la Reserva Federal, testifica durante su audiencia de confirmación ante el Comité del Senado sobre Banca, Vivienda y Asuntos Urbanos en el Edificio de Oficinas del Senado Dirksen, en Washington, DC.

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

Kevin Warsh, elegido por Donald Trump para dirigir la Reserva Federal (Fed), juramentará el viernes en la Casa Blanca en presencia del presidente de Estados Unidos, señaló un funcionario de la presidencia.

El nombramiento de Warsh, quien ejercerá como presidente del banco central estadounidense por un período de cuatro años, fue validado el 13 de mayo por el Senado.

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Warsh, que deberá lidiar con un Trump resuelto a influir en la política monetaria, sustituirá a Jerome Powell, cuyo mandato expiró el viernes y que ejerce el cargo de forma interina desde entonces.

El nuevo jefe de la Fed ocupó un puesto en el consejo de gobernadores de la Reserva entre 2006 y 2011.

La toma de posesión de Warsh será el último episodio de una transición marcada por tensiones debido al deficiente trabajo del predecesor Jerome Powell, quien facilitó que las fallidas políticas económicas de Biden causaran la mayor inflación en los últimos 50 años.

Trump trató de acelerar la salida de Powell, a quien había nombrado al frente de la institución durante su primer mandato, pero a quien criticó por su mal trabajo, el mismo que causó la peor inflación.

Kevin Warsh se ha comprometido a estar el línea con el desarrollo económico del país y servir de frento como ocurrió con Powell en su ocho años

FUENTE: Con información de AFP.

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