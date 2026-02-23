lunes 23  de  febrero 2026
Los mejores momentos para operar en Forex en Latinoamérica

Descubre los mejores horarios para operar Forex si eres trader LATAM, incluyendo el solapamiento Londres–Nueva York, sesiones ideales por país y los errores de horario más comunes

Hombre joven frente a dispositivos tecnológicos para hacer inversiones&nbsp;

Hombre joven frente a dispositivos tecnológicos para hacer inversiones 

Pixabay

Los mejores horarios para operar Forex en LATAM y los errores de tiempo más comunes que debes evitar pueden aumentar significativamente tu rentabilidad, al alinear las sesiones de mayor liquidez con tu rutina local y evitar las trampas de baja liquidez.

Puntos Clave

  • El solapamiento Londres–Nueva York (08:00–12:00 hora local en gran parte de LATAM) ofrece el mayor volumen y los spreads más ajustados, por lo que es la ventana ideal para la mayoría de los traders.
  • Limitar tu operativa a 2–4 horas al día durante sesiones pico ayuda a evitar fatiga, decisiones emocionales y entradas de baja calidad.
  • Siempre ajusta tu horario por el cambio de horario de verano (DST) y utiliza un reloj en GMT o la hora del servidor para no operar en horas equivocadas.

Sesiones del Mercado Forex

El mercado Forex opera 24 horas al día, cinco días a la semana, dividido en cuatro sesiones principales: Sídney, Tokio, Londres y Nueva York, cada una con diferentes niveles de volumen y volatilidad.

  • Sídney (22:00–07:00 GMT): Menor liquidez; más actividad en pares AUD y NZD. Para México/Colombia es aproximadamente 17:00–02:00, cuando muchos traders LATAM están libres, pero el mercado puede estar lento y con spreads amplios.
  • Tokio (00:00–09:00 GMT): Activa en pares con JPY y rangos relativamente limpios, aunque con menos volumen que Londres y Nueva York. Localmente es cerca de 19:00–04:00.
  • Londres (08:00–17:00 GMT): La sesión con mayor liquidez individual, con movimientos fuertes en pares de EUR y GBP; para muchos países LATAM esto equivale aproximadamente a 03:00–12:00.
  • Nueva York (13:00–22:00 GMT): Dominada por pares con USD y noticias económicas de Estados Unidos, alrededor de 08:00–17:00 para México/Colombia y zonas similares.

Mejores Horarios para Traders LATAM

Para la mayoría de los traders en América Latina (GMT-5/-6 aprox.), lo más efectivo es centrarse en las sesiones que coinciden con el día laboral y con la mayor liquidez global.

El solapamiento Londres–Nueva York (13:00–17:00 GMT, alrededor de 08:00–12:00 en gran parte de LATAM) concentra una gran parte del volumen y la volatilidad diaria, con spreads ajustados y movimientos intradía claros en los pares principales. Esta ventana resulta especialmente conveniente para traders en México, Colombia, Perú y países con husos horarios similares.

Sesión Hora Local (GMT-5/-6) Volatilidad Pares Clave
Solapamiento Lon–NY 08:00–12:00 Alta EUR/USD, GBP/USD
Nueva York Sola 12:00–17:00 Media–Alta USD/MXN, USD/BRL, USD/CLP
Londres Sola 03:00–08:00 Alta EUR/GBP, EUR/USD

Estudios de brokers y portales educativos suelen mostrar que los martes y miércoles tienden a ser más rentables o activos, mientras que los jueves y algunos viernes por la tarde pueden ser más erráticos o menos atractivos, especialmente para estrategias intradía.

Estrategias Según Franja Horaria

Para aprovechar al máximo los horarios favorables en LATAM, conviene alinear tu estrategia con el comportamiento típico de cada franja.

  • Mañana pico (08:00–12:00 local, solapamiento Londres–NY)

    Es ideal para day trading y estrategias de ruptura, ya que las noticias económicas de Europa y Estados Unidos pueden generar movimientos direccionales fuertes.

    Ejemplo: Esperar a que se forme el rango de la sesión asiática en EUR/USD y operar la ruptura en la dirección de la tendencia durante el solapamiento, cuando aumenta la volatilidad.

  • Tarde (12:00–17:00 local, Nueva York sola)

    Esta franja es adecuada para swings y gestión de posiciones en pares con USD y divisas regionales como USD/MXN o USD/BRL, a medida que el mercado digiere los datos de Estados Unidos.

En cualquier horario, es clave aplicar una buena gestión de riesgo: arriesga solo 1–2% del capital por operación y prueba cualquier estrategia nueva primero en una cuenta demo.

Errores Comunes de Horarios en Traders LATAM

Muchos traders LATAM no fallan solo por su análisis, sino porque operan en los momentos menos adecuados, en ventanas de baja liquidez o sin considerar los cambios de huso horario.

1. Operar en Horas de Baja Liquidez (Sesión Asiática)

Operar durante la sesión asiática (tarde y noche en LATAM) suele implicar spreads más amplios, rangos pequeños y más falsas rupturas, especialmente en pares que no incluyen JPY.

  • Impacto: Los stop loss se activan con más facilidad por ruido y los costos de transacción se comen gran parte del beneficio potencial.
  • Solución: Evita hacer scalping agresivo al final del día; utiliza la sesión asiática principalmente para planificar y analizar, ejecutando la mayoría de tus operaciones durante el solapamiento Londres–Nueva York.

2. Sobreoperar al Final de la Sesión de Nueva York

Algunos traders LATAM con trabajos de tiempo completo terminan forzando operaciones al final de la sesión de Nueva York, cuando el volumen ya está cayendo y la mayoría de las noticias importantes están descontadas.

  • Impacto: Menor liquidez y cansancio generan trading emocional y operaciones de venganza.
  • Solución: Define una ventana de horario fija (por ejemplo, 08:00–11:00 local) y deja de operar cuando termine, aunque sientas que “te perdiste” movimientos.

3. Olvidar el Cambio de Horario (DST) y los Husos

Otro problema frecuente es olvidar los cambios de horario de verano en Estados Unidos y Europa (normalmente en marzo y noviembre), que desplazan el solapamiento y las noticias clave una hora respecto al horario local de LATAM.

  • Impacto: El trader entra al mercado esperando el solapamiento o un dato importante, pero en realidad está operando en un momento más tranquilo o inesperado.
  • Solución: Usa el reloj de la plataforma (GMT/hora del servidor) y programa alertas en tu calendario alrededor de los cambios estacionales para tener siempre claras las horas exactas de cada sesión.

4. Operar sin un Plan Basado en el Tiempo

Muchos traders diseñan estrategias solo en función de indicadores o patrones, pero ignoran la hora del día, lo que genera resultados inconsistentes cuando un mismo setup se comporta diferente según la sesión.

  • Impacto: Resultados irregulares y dificultad para entender por qué el sistema “funciona algunos días y otros no.”
  • Solución: Lleva un diario de trading donde registres hora del día, sesión y resultado; después, ajusta tus reglas para operar solo en las ventanas que mejor rendimiento te dan.

5. Ignorar Noticias Durante el Solapamiento

Otro error común es abrir operaciones durante el solapamiento sin revisar el calendario para eventos de alto impacto como el empleo de EE. UU. o decisiones de bancos centrales.

  • Impacto: Picos bruscos y whipsaws sacan al trader del mercado, incluso cuando su análisis de fondo es correcto.
  • Solución: Evita abrir nuevas posiciones 30 minutos antes y después de noticias de alto impacto y planifica tu operativa alrededor de esos eventos con un calendario económico fiable.

Calendario, Riesgo y Consejos Prácticos

Para aprovechar los horarios al máximo, los traders LATAM deben integrar calendarios económicos, reglas de riesgo y filtros de tiempo en un plan coherente.

  • Revisa siempre los principales anuncios (empleo, inflación, bancos centrales) que caen en el solapamiento Londres–Nueva York y ajusta el tamaño o evita abrir operaciones nuevas alrededor de ellos.
  • Ten presente los feriados globales (como Good Friday y Navidad), que pueden reducir drásticamente la liquidez en todas las sesiones.
  • Considera enfocarte en pares exóticos o regionales como USD/MXN o USD/BRL durante la sesión de Nueva York si conoces bien los fundamentos locales, manteniendo siempre límites de riesgo y spreads aceptables.

Preguntas Frecuentes (FAQs)

¿Cuál es el mejor horario absoluto para traders LATAM?

El solapamiento Londres–Nueva York, aproximadamente 08:00–12:00 hora local en muchos países de la región, ofrece la mejor combinación de volumen, volatilidad y spreads.

¿Por qué suelo perder dinero al operar en la sesión asiática?

Porque la liquidez es más baja y los spreads son más amplios, muchos movimientos son ruido y no tendencias reales; enfocarte en el solapamiento Londres–Nueva York suele mejorar la calidad de tus operaciones.

¿Cuántas horas al día debería operar?

La mayoría de los traders obtiene mejores resultados operando 2–4 horas enfocadas durante las sesiones pico, en lugar de intentar estar todo el día en el mercado.

¿El cambio de horario realmente afecta mi trading?

Sí, porque desplaza el momento en que comienzan las sesiones y se publican los datos respecto a tu hora local; ignorarlo implica operar en momentos subóptimos.

¿Qué pares funcionan mejor en el solapamiento?

Los pares mayores como EUR/USD y GBP/USD suelen moverse entre 50 y 200 pips al día en períodos activos, lo que los hace atractivos para estrategias intradía.

Conclusión

Dominar los horarios para operar Forex significa operar de forma más inteligente, no más horas: concéntrate en los solapamientos favorables para LATAM, evita las trampas de baja liquidez en la sesión asiática, respeta el impacto del DST y de las noticias, y sigue un plan disciplinado basado en el tiempo con una gestión de riesgo sólida.

