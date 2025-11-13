jueves 13  de  noviembre 2025
GANANCIAS

Menos ingresos provocan caída en las acciones de Disney

La compañía reportó el jueves ingresos de 22.500 millones de dólares (-0,5 %), frente a los 22.800 millones esperados por el mercado

Varias personas caminan dentro de uno de los emblemáticos parques de Disney Magic Kingdom.

Varias personas caminan dentro de uno de los emblemáticos parques de Disney Magic Kingdom.

Joe BurbankOrlando Sentinel/ via AP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

Disney obtuvo ingresos inferiores a los previstos en el cuarto trimestre del año fiscal, lo que provocó una fuerte caída de sus acciones.

La compañía reportó el jueves ingresos de 22.500 millones de dólares (-0,5 %), frente a los 22.800 millones esperados por el mercado, en parte por los pobres resultados de sus películas.

Capitolio en Washington, sede del Congreso de Estados Unidos.
CONGRESO

Trump elogia acuerdo que pone fin al cierre del gobierno
El presidente de Estados Unidos Donald J. Trump durante la ceremonia en honor a los veteranos y los caídos en combate
POLíTICA EN EEUU

Trump: Demócratas intentan "desviar" la atención por sus continuos fracasos

Las acciones de la compañía caían más de un 4% en las operaciones previas a la apertura de Wall Street.

La facturación de la división de producción de cine y televisión del grupo cayó un 26% interanunal con unas pérdidas de 52 millones de dólares.

El negocio del streaming

La comedia "La guerra de los Rose" tuvo un rendimiento especialmente pobre en taquilla, y aunque la película de superhéroes "Los 4 Fantásticos: Primeros pasos" obtuvo unos resultados bastante buenos, quedó muy lejos de los éxitos "Deadpool & Wolverine" e "Intensamente 2", que había impulsado a Disney en el mismo periodo de 2024.

El negocio del streaming avanzó un 8%, gracias, a un aumento del 17% del número de suscriptores a su plataforma Hulu.

En el cuarto trimestre fiscal, que finalizó en septiembre, los beneficios de Disney aumentaron 39% en el ámbito del streaming.

Para el conjunto de la empresa, el beneficio neto ascendió a 1.440 millones de dólares, más del doble que el año anterior.

El beneficio por acción alcanzó los 1,11 dólares, más de los 1,07 dólares previstos por los analistas.

FUENTE: Con información de AFP.

