Disney estrena primer trailer oficial de "Toy Story 5"

El avance compartido por Disney y Pixar presenta al nuevo nemesis de los protagonistas: Lilypad, una tableta de alta tecnología con forma de rana

Woody, Buzz y el resto de los juguetes regresan en el primer tráiler de Toy Story 5, la quinta entrega de la icónica saga de Pixar.

Captura de Pantalla/Toy Story 5 Trailer/YouTube

Captura de Pantalla/Toy Story 5 Trailer/YouTube
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- Woody, Buzz y el resto de los juguetes regresan en el primer tráiler de Toy Story 5, la quinta entrega de la icónica saga de Pixar. Este avance revela al nuevo nemesis de los protagonistas: una tableta inteligente de nueva generación, dando a entender que el avance de la tecnología será un tema clave de la película.

"Esta vez, los juguetes conocen a Lilypad, una tableta de alta tecnología con forma de rana que complica enormemente las tareas de Buzz, Woody, Jessie y el resto de la pandilla cuando se enfrentan a la nueva amenaza que se cierne sobre el tiempo de juego”, adelantó un comunicado de prensa de Disney.

La actriz Greta Lee, mejor conocida por su papel en Vidas Pasadas (2023), se une al reparto para dar voz a este nuevo juguete.

Tom Hanks y Tim Allen regresan para prestar sus voces a Woody y Buzz, respectivamente, junto a Joan Cusack como Jessie, Blake Clark como Slinky y Tony Hale como Forky. Otro nombre que se une a la franquicia Conan O’Brien como Smarty Pants, un nuevo personaje cuya historia no ha sido revelada aún.

Andrew Stanton, responsable de Buscando a Nemo, Wall-E y Buscando a Dory, está a cargo de la dirección luego de haber trabajado como coguionista de las cuatro entregas anteriores de Toy Story y figurar como único escritor de esta nueva película.

Regresa una historia icónica

La primera película de Toy Story se estrenó en 1995, marcando un hito al ser el primer largometraje de animación completamente por computadora.

Disney distribuyó la película y su secuela de 1999 antes de adquirir Pixar en 2006. La franquicia regresó 11 años después con Toy Story 3 en 2010 y nuevamente con Toy Story 4 en 2019; ambas recaudaron más de mil millones de dólares en la taquilla mundial y ganaron el Óscar a la Mejor Película de Animación en sus respectivos años.

La fecha de estreno está pautada para el 19 de junio de 2026.

