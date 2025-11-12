jueves 13  de  noviembre 2025
POLÍTICA

Netanyahu agradece el "increíble" respaldo de Trump por pedir su indulto al presidente de Israel

Benjamin Netanyahu dijo que Trump va directo al grano y dice "las cosas como son". Señaló que espera seguir colaboración para consolidar la paz

El premier israelí, Benjamín Netanyahu, habla durante una conferencia de prensa.&nbsp;

El premier israelí, Benjamín Netanyahu, habla durante una conferencia de prensa. 

(OFICINA DEL PRIMER MINISTRO DE ISRAEL / Europa Press)
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

TEL AVIV. -El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, agradeció este miércoles 12 de noviembre el "increíble" apoyo del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, después de que este último envió una misiva a su homólogo israelí, Isaac Herzog, pidiéndole que sopesara la posibilidad de indultar al jefe de Gobierno de su país por los casos de corrupción que enfrenta.

"Gracias, Trump, por tu increíble apoyo. Como siempre, vas directo al grano y dices las cosas como son. Espero con interés continuar nuestra colaboración para reforzar la seguridad y consolidar la paz", sostuvo Netanyahu mediante un breve comunicado publicado en su perfil de la red social X.

Lee además
El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, y el presidente de EEUU, Donald Trump, reunidos en la Oficina Oval de la Casa Blanca. 
¿Fin de la Guerra?

Trump presenta plan de paz y afirma que Netanyahu tendrá su "apoyo total" en Gaza si Hamás lo rechaza
El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, se reúne con el presidente estadounidense Donald Trump, quien permanece en la sombra, en la Sala Azul de la Casa Blanca en Washington, D.C., el 7 de julio de 2025
MEDIO ORIENTE

Benjamín Netanyahu declara su intención de presentarse en las elecciones de 2026

No es la primera vez que el mandatario estadounidense aboga por lograr que Netanyahu obtenga el indulto. Durante su visita al país, el pasado mes de octubre, el magnate neoyorquino instó a que la medida fuera adoptada y restó importancia al hecho de que el mandatario israelí haya aceptado regalos de multimillonarios.

Asimismo, Trump se sorprendió de que el líder israelí se haya visto involucrado en un caso judicial "políticamente motivado" desde 2020. En ese sentido, calificó los delitos de los que se acusa a Netanyahu como "cargos injustos con el fin de hacerle un gran daño".

Juicio de Netanyahu

El juicio de Netanyahu comenzó en mayo de 2020 y se centra en tres casos de corrupción distintos en los que se le acusa de fraude, abuso de confianza y aceptación de sobornos.

El más grave de ellos, conocido como Caso 4000, alega que el primer ministro utilizó su cargo para beneficiar al accionista mayoritario del gigante de las telecomunicaciones Bezeq a cambio de una cobertura favorable en un popular sitio web de noticias, acusación que ha negado.

FUENTE: Con información de Europa Press

Temas
Te puede interesar

Enviado estadounidense se reúne con Netanyahu para asegurar el alto el fuego en Gaza

Israel pone plazo al régimen de Irán, afirma que su caída será antes de 2029

Zelenski pide la dimisión de sus ministros de Justicia y Energía por escándalo de corrupción

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Miembros del Grupo IDEA debaten en el X Diálogo presidencial
EN VIVO

IDEA realiza su X Diálogo Presidencial en Miami con la mira puesta en el "final de las dictaduras"

Jaqueline García Roves y Bryan Calvo conversan en Hialeah.
INFORMACION, TRANSPARENCIA Y ORDEN

Hialeah: Se disipa primer desencuentro entre Bryan Calvo y Jacqueline García-Roves sobre la transición

Brad Pitt e Inés de Ramón asisten al estreno mundial de F1® La Película en Times Square el 16 de junio de 2025 en la ciudad de Nueva York. 
CELEBRIDADES

Brad Pitt e Inés de Ramón se muestran enamorados en estreno de "Jay Kelly"

El delantero brasileño Vinicius gesticula durante un partido de su selección contra Colombia, el 20 de marzo de 2025.
FÚTBOL

Vinicius asegura que "estamos evolucionando" previo a amistosos de Brasil

El presidente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos Mike Johnson.
REAPERTURA

El Congreso pone fin al chantaje político de senadores demócratas

Te puede interesar

El presidente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos Mike Johnson.
REAPERTURA

El Congreso pone fin al chantaje político de senadores demócratas

Por Leonardo Morales
El expresidente colombiano Andrés Pastrana
DIÁLOGO PRESIDENCIAL

'Declaración de Miami' reconoce a Edmundo González como presidente "de hecho y de derecho" de Venezuela

El expresidente de Uruguay, Luis Alberto Lacalle Herrera.
ENTREVISTA

Luis Alberto Lacalle advierte sobre la infiltración del narcotráfico en la política latinoamericana

Pamela Bondi, fiscal general de EEUU, con Kash Patel, director del FBI.
INVESTIGACIÓN

Justicia de EEUU imputa a militar cubano por fraude migratorio tras ingresar al país en 2024

El presidente de Estados Unidos Donald J. Trump durante la ceremonia en honor a los veteranos y los caídos en combate
POLíTICA EN EEUU

Trump: Demócratas intentan "desviar" la atención por sus continuos fracasos