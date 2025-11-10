lunes 10  de  noviembre 2025
Jennifer Lawrence y Emma Stone llevarán al cine película de Miss Piggy

El icónico personaje, que apareció por primera vez en El Show de los Muppets de Jim Henson en los años 70, nunca ha protagonizado su propio largometraje

AFP/Foto por MICHAEL TRAN
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- Jennifer Lawrence, Emma Stone y Cole Escola se unen para llevar a Miss Piggy al cine. Variety reportó que, según fuentes cercanas a la producción, Disney, propietaria de los derechos de los Muppets, está desarrollando una película sobre la marioneta diva más famosa de la historia.

El icónico personaje, que apareció por primera vez en El Show de los Muppets de Jim Henson en los años 70, nunca ha protagonizado su propio largometraje. Lawrence y Stone serán las productoras, y Escola, ganador de un premio Tony por su exitosa obra de Broadway Oh, Mary!, escribirá el guion.

"No sé si puedo anunciarlo, pero lo voy a hacer… Emma Stone y yo estamos produciendo una película de Miss Piggy y Cole la está escribiendo”, reveló Lawrence en el podcast Las Culturistas, presentado por Bowen Yang y Matt Rogers.

Lawrence profundizó en el origen de la película durante su aparición en el programa The Tonight Show el miércoles, contándole a Jimmy Fallon que a una amiga se le ocurrió la idea durante la pandemia, en pleno auge de la llamada "cultura de la cancelación".

"Me dijo: 'Miss Piggy es un ícono feminista.' Sería divertidísimo que la cancelaran", recordó Lawrence, aclarando que no era necesariamente la trama, pero fue esa conversación en la que surgió la historia.

Nueva película

Actualmente, Lawrence se encuentra en la gira promocional del largometraje Die My Love, que llegó a los cines el viernes 7 de noviembre. El thriller psicológico está protagonizado por Lawrence junto a Robert Pattinson, LaKeith Stanfield, Sissy Spacek y Nick Nolte.

La película, dirigida por Lynn Ramsay, sigue el estado psicológico de Grace (Lawrence) mientras se muda de Nueva York a la zona rural de Montana con su esposo Jackson (Pattinson). Está basada en la novela homónima de 2017 de Ariana Harwicz y adaptada por Ramsay, Alice Birch y Enda Walsh.

