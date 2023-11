Microfinanzas: Pequeñas, pero poderosas

En el mundo de las finanzas, el término microfinanzas se refiere al dinero “pequeño". Estos fondos se toman prestados de una institución que actúa como un banco para personas que no tienen acceso a servicios bancarios tradicionales. Descubramos más detalles sobre las microfinanzas, por qué son importantes y para qué se utilizan.

¿Por qué son importantes las microfinanzas?

1.400 millones de personas todavía no tienen acceso a una cuenta bancaria y no tienen la opción de acudir a un banco local y solicitar un préstamo o una hipoteca. Esto puede deberse a que viven en zonas rurales con poco o ningún acceso a sucursales bancarias o porque no tienen una identificación adecuada.