Microsoft controla el 27% de OpenAI tras reestructuración de su alianza

El logotipo de Microsoft afuera de su sede en Issy-les-Moulineaux, en las afueras de París.

Microsoft y OpenAI anunciaron el martes una profunda reestructuración de su histórica alianza en inteligencia artificial (IA), que otorga a ambas compañías mayor independencia y mantiene su estrecha colaboración.

Según lo acordado, Microsoft poseerá aproximadamente el 27% de la reestructurada OpenAI, una inversión valorada en aproximadamente 135.000 millones de dólares, mientras el fabricante de ChatGPT hace la transición hacia una corporación de beneficio público, según una entrada de blog en el sitio web de OpenAI.

También como parte del nuevo acuerdo entre ambos socios, OpenAI se comprometió a adquirir 250.000 millones de dólares de capacidad adicional para desarrollar su IA en la plataforma Azure de Microsoft, dedicada a la computación remota (en la nube).

El grupo estadounidense Microsoft superó el jueves por primera vez la barrera de los 4 billones de dólares en valor bursátil, gracias a unos resultados trimestrales superiores a lo esperado.

A principios de julio, el especialista estadounidense en semiconductores Nvidia se convirtió en el primer grupo en superar este umbral, también impulsado por el entusiasmo de los inversores por los valores relacionados con la IA.

FUENTE: Con información de AFP.