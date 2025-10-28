martes 28  de  octubre 2025
SEGUNDA ENMIENDA

Juez de Florida falla contra la prohibición de portar armas ocultas para jóvenes de 18 a 20 años

La decisión de un juez de Broward, basada en un histórico fallo de la Corte Suprema, declara inconstitucional la restricción de edad en un caso específico

Imagen referencial.

Imagen referencial.

IA
Por DANIEL CASTROPÉ

MIAMI.- En una decisión que agita el panorama legal de Florida, el juez de circuito del condado Broward, Frank Ledee, declaró inconstitucional la ley estatal que prohíbe a las personas de 18 a 20 años portar armas de fuego ocultas.

El magistrado emitió el fallo en el caso contra Joel Walkes III, un joven de 19 años arrestado por este motivo, tras concluir que la norma viola la Segunda Enmienda bajo el nuevo estándar de "tradición histórica" de la Corte Suprema de los Estados Unidos.

Lee además
Voluntarios trabajan en la selección y empaque de las ayudas para los damnificados.
AYUDA

Sur de Florida se convierte en centro de acopio masivo para el Caribe ante furia del huracán Melissa
El Programa SNAP Florida  requiere que los beneficiarios inicien el proceso de rectificación para no perder el servicio social.
ALIMENTACIÓN

Varios estados suspenderían pagos del SNAP en noviembre por falta de fondos: ¿está Florida entre ellos?

Contexto legal

El caso se originó con el arresto de Joel Walkes III durante una parada de tráfico en Plantation, Florida, donde un oficial encontró una pistola semiautomática oculta.

Walkes enfrentaba un cargo de delito grave de tercer grado. Sin embargo, su defensa desafió directamente la constitucionalidad del estatuto que fija en 21 años la edad mínima para el porte oculto.

El juez Ledee, en su fallo de nueve páginas, argumentó que la ley "despoja a una clase de adultos legales de su capacidad para ejercer el mismo derecho que la Constitución garantiza".

El fundamento de la decisión reside en la prueba impuesta por la Corte Suprema en 2022, que exige al gobierno demostrar que cualquier regulación de armas es consistente con la “tradición histórica de la nación”.

Ledee afirmó que el estado no logró identificar ninguna ley de la época de la fundación del país que prohibiera de manera general el porte oculto de armas a personas de entre 18 y 20 años.

Como resultado inmediato, se desestimaron los cargos contra Walkes.

Aunque la decisión se aplica solo a este caso y no sienta un precedente vinculante para otros tribunales, sí establece una "autoridad persuasiva" que podría influir en casos futuros y presiona para que un tribunal de apelaciones establezca una regla estatal uniforme.

Complejo panorama legal

El fallo del juez Ledee se inserta en un entorno legal sobre armas de fuego cada vez más complejo y contradictorio en Florida.

Tras la masacre en la Escuela Secundaria Marjory Stoneman Douglas en 2018, el Congreso estatal aprobó una ley que elevó la edad mínima para comprar cualquier arma de fuego a 21 años.

Sin embargo, en 2023, el estado adoptó el "porte sin permiso", que permite a los ciudadanos que cumplen los requisitos portar un arma oculta sin licencia, aunque mantuvo el requisito de tener 21 años.

Esta situación se complicó aún más cuando, en septiembre, un tribunal de apelaciones anuló la prohibición estatal sobre el porte abierto de armas, una decisión que el fiscal general de Florida, James Uthmeier, aceptó de inmediato.

La postura del fiscal general, quien se ha negado a defender varias de las leyes de armas del estado en los tribunales, crea una paradoja: un joven de 18 años podría portar abiertamente un arma que posee legalmente (por ejemplo, a través de un regalo), pero no puede comprarla ni, hasta este fallo, portarla oculta.

Esta tensión entre el poder judicial y las leyes promulgadas por la Legislatura apunta a una inevitable intervención de tribunales superiores para reconciliar estos conflictos, según expertos.

Controversia de alcance nacional

La decisión en Florida es un reflejo de una batalla legal que se libra en todo Estados Unidos. Existe una profunda división entre los tribunales de apelación federales sobre si los derechos de la Segunda Enmienda se aplican plenamente a los adultos de 18 a 20 años.

Mientras que tribunales en circuitos como el Quinto han anulado restricciones federales a la compra de pistolas para este grupo de edad, otros, como el Undécimo Circuito que supervisa a Florida, las han mantenido.

Esta división de criterios aumenta la probabilidad de que la Corte Suprema de EEUU deba intervenir para ofrecer una resolución definitiva, de acuerdo con especialistas en el tema.

El debate enfrenta a defensores de los derechos de las armas, como la Asociación Nacional del Rifle (NRA), con activistas por el control de armas y familiares de víctimas de la violencia armada.

Los primeros argumentan que negar este derecho a adultos legales es inconstitucional, mientras que los segundos consideran las restricciones de edad como medidas de seguridad pública esenciales, nacidas de tragedias como la de Parkland.

Temas
Te puede interesar

Ley de Florida obligaría a menores a pedir permiso paterno para tratamiento de enfermedades sexuales

Dos universidades de Florida encabezan el ranking de la mejores universidades del país, según City Journal

Vouchers escolares: oportunidad que muchos padres aún desconocen en Florida

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Voluntarios trabajan en la selección y empaque de las ayudas para los damnificados.
AYUDA

Sur de Florida se convierte en centro de acopio masivo para el Caribe ante furia del huracán Melissa

Una lancha rápida de la Guardia Costera de Trinidad y Tobago patrulla mientras el buque de guerra USS Gravely es visto a la distancia desde Puerto España el 26 de octubre de 2025. El buque de guerra estadounidense visitará Trinidad y Tobago para realizar ejercicios conjuntos cerca de la costa de Venezuela, en medio de la campaña de Washington contra presuntos narcotraficantes en la región.
Política

Régimen de Maduro suspende acuerdo de gas con Trinidad y Tobago tras ejercicios militares con EEUU

El presidente Donald Trump habla con los medios de comunicación a bordo del Air Force One en Doha el 25 de octubre de 2025, mientras realiza una escala para reabastecimiento de combustible en su camino a Malasia para la cumbre de la ASEAN.
Política

Los argumentos de Trump que descartan su postulación a la vicepresidencia en 2028

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, y su esposa, Brigitte Macron, saludan al abordar su avión para partir tras su visita a Vietnam en el Aeropuerto Internacional Noi Bai de Hanói el 27 de mayo de 2025.
FRANCIA

Comienza el juicio por "ciberacoso" a la esposa de Emmanuel Macron

El líder de la minoría de los demócratas en el Senado Chuck Schumer.
EEUU/ CIERRE

El mayor sindicato de empleados federales exige a los demócratas el cese del secuestro presupuestario

Te puede interesar

Un hombre arrastra una carretilla cargada de agua por una calle en Santiago de Cuba, Cuba, el 27 de octubre de 2025, antes de la llegada del huracán Melissa.
TEMPORADA DE HURACANES

El huracán Melissa llega a Jamaica en categoría 5 y pone a Cuba en alerta máxima
Imagen referencial.
SEGUNDA ENMIENDA

Juez de Florida falla contra la prohibición de portar armas ocultas para jóvenes de 18 a 20 años

El alcalde Steven Meiner junto a los miembros de la Comisión de Miami Beach y la administración de la ciudad. 
TUS IMPUESTOS

Propuesta de reembolso de $11 millones en Miami Beach a propietarios desata cuestionamiento de comisionado

La primera ministra de Japón Sanae Takaichi junto al presidente de Estados Unidos Donald J. Trump a bordo del buque de guerra USS George Washington en la base naval de Yokosuka. 
GIRA POR ASIA

Primera ministra y Trump prometen una "nueva edad de oro" entre EEUU y Japón

Sean Diddy Combs llega a la Met Gala el 7 de mayo de 2018 en el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York.
CONTROVERSIA

Sean "Diddy" Combs sale en libertad en mayo de 2028