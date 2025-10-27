lunes 27  de  octubre 2025
EMPRESAS

Acciones de Qualcomm se disparan por procesadores para Inteligencia Artificial

Qualcomm anunció los chips AI200 y AI250, ya entrenados para generar respuestas de la IA, lo que ahorra energía a los compradores

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

Las acciones del fabricante de chips estadounidense Qualcomm se dispararon el lunes después de que la compañía presentara dos nuevos procesadores de inteligencia artificial (IA) para centros de datos.

Qualcomm anunció los chips AI200 y AI250, ya entrenados para generar respuestas de la IA, lo que ahorra energía a los compradores, ya que evitan la fase de entrenamiento de los procesadores.

El mercado de los procesadores sin entrenamiento está claramente dominado por Nvidia, la empresa con mayor valoración bursátil del mundo.

Los valores de Qualcomm subían un 20% en las primeras operaciones del lunes en Wall Street.

La compañía, con sede en San Diego, es conocida por sus procesadores para teléfonos inteligentes y computadoras personales.

Este lanzamiento supone la incursión de la empresa en el sector de la IA.

FUENTE: Con información de AFP.

