El mayor sindicato de empleados federales exige a los demócratas el cese del secuestro presupuestario

La Federación Americana de Empleados del Gobierno, que representa a más de 800.000 trabajadores gubernamentales, rompió con los demócratas y les exige que pongan fin al secuestro de salario de los trabajadores

El líder de la minoría de los demócratas en el Senado Chuck Schumer.

TASOS KATOPODIS/ AFP
Por Leonardo Morales

La Federación Americana de Empleados del Gobierno, el mayor sindicato de empleados federales del país que representa a más de 800.000 trabajadores, exigió a los demócratas que aceptaran de una vez el proyecto de ley de los republicanos aprobado en la Cámara Baja para reabrir el gobierno.

Everett Kelley, presidente del sindicato masivo, dijo en una carta abierta el lunes que el mejor camino a seguir era: "Reabrir el gobierno de inmediato bajo una resolución continua limpia que permita continuar el debate sobre cuestiones más importantes", y garantizar que todos los empleados federales que han estado trabajando o suspendidos bajo el cierre reciban el pago retroactivo.

"Porque cuando la gente que sirve a este país hace cola en los bancos de alimentos tras perder su segundo sueldo por culpa de este cierre, no están buscando un giro partidista", especificó Kelley. "Buscan el salario que se han ganado. El hecho de que se les esté estafando es una vergüenza nacional".

La preocupación de los senadores demócratas

"Hace tiempo que es hora de que nuestros líderes dejen a un lado la política partidista y adopten un gobierno responsable", continuó. "Estados Unidos fuerte requiere de un gobierno que funcione, que pague sus facturas, cumpla sus compromisos y trate con respeto a sus trabajadores pagándoles puntualmente".

Kelly se dirigió en particular a los extremistas de izquierda y les dijo que es hora de "parar el juego político y el chantaje con el dinero de los empleados federales".

Lo que preocupa realmente a la extrema izquierda en el Congreso, en este caso ahora en el pleno del Senado, son las elecciones de 2026 y que el presidente Donald J. Trump haya invertido, de su propio dinero, millones de dólares para la renovación de un ala de la Casa Blanca.

El Pentágono confirmó el viernes que aceptó una donación anónima de un amigo del presidente Donald J. Trump de 130 millones de dólares para ayudar a pagar a los miembros de las fuerzas armadas durante el cierre del gobierno.

El Departamento de Defensa confirmó que aceptó la donación “bajo su autoridad general de aceptación de regalos”.

Esto también lo cuestionan los radicales demócratas junto a los ataques de Washington contra narcolanchas cargadas de alijos de drogas en aguas internacionales del Caribe.

La izquierda ofendida por acciones de Trump

El senador radical de California Adam Schiff junto a otros como Bernie Sanders, Tim Kaine pidió el cese de las hostilidades en el mar caribe contra los traficantes de drogas.

Los radicales demócratas en el Congreso de EEUU están molestos e indignados porque Washington vele por la seguridad de los estadounidenses y frene la epidemia de muertes que causa por año cientos de miles de fallecidos por el consumo de drogas sintéticas, cocaína, heroína y metanfetaminas ligadas de forma ilegal y criminal en laboratorios de organizaciones terroristas del narcotráfico internacional.

Sólo el año pasado, más de 300.000 personas murieron en EEUU por esta epidemia de consumo de drogas.

También se cuestionan los aranceles de Trump, cuando la Casa Blanca ha revelado este lunes que EEUU era la mina de oro de muchos países. La Unión Europea cobraba el 50% a los lácteos estadounidenses, Japón el 700% a la importación de arroz y la India el 100% a los productos agrícolas, entre muchos otros ejemplos.

El presidente Trump y su equipo de expertos económicos llevan meses estudiando la fuga de cientos de miles de millones de dólares de EEUU en aranceles anuales y regalías a organismos internacionales, organizaciones (hasta terroristas) y gobiernos extranajeros, algunos enemigos acérrimos de EEUU.

La Casa Blanca además ha eliminado 500 millones de dólares de los contribuyentes para medios de prensa de la ultraizquierda en EEUU y carca de 358.000 millones de dólares para acceso de inmigrantes ilegales a la salud pública del país. Esto también forma parte del "gran dolor" de los demócratas sumado a cientos de millones de dólares para las llamadas causas de inclusividad y de género, el mismo nivel de gastos y regalías de fondos que cuando la pandemia de COVID-19, entre otros temas. En total exigen que se les devuelva los 1,5 billones (trillions) de dólares del paquete de derroche que tenían durante el gobierno de Joe Biden.

Estos son los motivos verdaderos por los que apenas 5 votos necesarios (se han sumado dos demócratas a los republicanos) en el Senado mantienen el secuestro del presupuesto federal del país y el cierre parcial del gobierno del presidente Donald J. Trump y los republicanos.

