EEUU confirma ataques letales contra cuatro narco-embarcaciones; dejan 14 muertos y un sobreviviente

WASHINGTON. - El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth , informó este 28 de octubre que, bajo la dirección del presidente Donald Trump , el Departamento de Guerra llevó a cabo tres ataques cinéticos letales contra cuatro buques “narcoterroristas” en el Caribe.

De acuerdo con la inteligencia estadounidense, estas embarcaciones, que fueron atacadas el lunes “en aguas internacionales”, eran operadas por “organizaciones terroristas designadas (DTO)” y se dedicaban al tráfico de estupefacientes en el Pacífico Oriental.

A través de un mensaje publicado en la red social X, Hegseth detalló que las “narco-embarcaciones” eran “conocidas por nuestro aparato de inteligencia, transitaban por rutas conocidas del narcotráfico y transportaban estupefacientes”.

Según el alto funcionario, durante los tres operativos murieron 14 presuntos narcoterroristas y hubo un sobreviviente. Añadió, además, que “no hubo heridos entre las fuerzas estadounidenses”.

14 muertos en el Caribe

Hegseth ofreció el desglose de las personas a bordo en cada choque:

Primer ataque: ocho narcoterroristas a bordo.

Segundo ataque: cuatro narcoterroristas a bordo.

Tercer ataque: tres narcoterroristas a bordo.

Sobre el sobreviviente, el secretario indicó que Comando Sur de EEUU activó de inmediato los protocolos estándar de búsqueda y rescate (SAR) y que la Comisión Nacional de Búsqueda y Salvamento de Aeronaves Civiles SAR de México "aceptó el caso y asumió la responsabilidad de coordinar el rescate”.

“El Departamento ha dedicado más de dos décadas a defender otras patrias. Ahora, defendemos la nuestra. Estos narcoterroristas han matado a más estadounidenses que Al-Qaeda, y recibirán el mismo trato. Los rastrearemos, los conectaremos con redes y, luego, los cazaremos y los eliminaremos”, subrayó Hegseth.

"Los submarinos no pescan"

En las últimas semanas, Washington ha intensificado operaciones navales y aéreas en el Caribe y el Pacífico con el objetivo de combatir rutas de narcotráfico y “narcoterrorismo”, especialmente, el que proviene desde Venezuela, mediante el Cartel de los Soles, organización criminal que estaría liderada por el régimen de Nicolás Maduro.

Este domingo, un buque de guerra estadounidense lanzamisiles llegó a Trinidad y Tobago, un pequeño archipiélago situado frente a Venezuela, según constataron periodistas de la AFP en Puerto España.

El presidente Trump defendió este martes los ataques que las fuerzas estadounidenses han realizado contra embarcaciones en el mar Caribe. “Los demócratas de la izquierda radical dijeron que solo estaban pescando. Bueno, los submarinos no pescan, ¿verdad? Ustedes saben más de submarinos que yo”, aseveró Trump a bordo del portaaviones USS George Washington, en la base naval de Yokosuka, Japón.

Con las acciones anunciadas hoy, EEUU suma al menos 13 ataques contra embarcaciones de tráfico de drogas —entre ellas, nueve lanchas y un semisumergible— desde septiembre. Además, alcanzaría un saldo de 57 presuntos narcoterroristas muertos.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SecWar/status/1983164355999883548?t=u9l81UL7ISIzwzGaxy3GDg&s=35&partner=&hide_thread=false Yesterday, at the direction of President Trump, the Department of War carried out three lethal kinetic strikes on four vessels operated by Designated Terrorist Organizations (DTO) trafficking narcotics in the Eastern Pacific.



The four vessels were known by our intelligence… pic.twitter.com/UhoFlZ3jPG — Secretary of War Pete Hegseth (@SecWar) October 28, 2025

FUENTE: Con información de redes sociales y AFP