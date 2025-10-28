martes 28  de  octubre 2025
NARCOTRAFICO

EEUU confirma ataques letales contra cuatro narco-embarcaciones; dejan 14 muertos y un sobreviviente

El secretario de Guerra detalló que los buques eran conocidos por la inteligencia de EEUU ,“transitaban por rutas conocidas del narcotráfico y transportaban estupefacientes”

Estados Unidos ataca cuatro nuevas narco-embaraciones en el Caribe&nbsp;

Estados Unidos ataca cuatro nuevas narco-embaraciones en el Caribe 

Captura de pantalla X @SecWar
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

WASHINGTON.- El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, informó este 28 de octubre que, bajo la dirección del presidente Donald Trump, el Departamento de Guerra llevó a cabo tres ataques cinéticos letales contra cuatro buques “narcoterroristas” en el Caribe.

De acuerdo con la inteligencia estadounidense, estas embarcaciones, que fueron atacadas el lunes “en aguas internacionales”, eran operadas por “organizaciones terroristas designadas (DTO)” y se dedicaban al tráfico de estupefacientes en el Pacífico Oriental.

Lee además
El USS Gerald R. Ford (CVN-78), es un portaaviones nuclear que es el más grande del mundo.
SEGURIDAD

EEUU despliega su mayor portaaviones en el Caribe para combatir el narcotráfico; más presión a Maduro
El secretario del Departamento de Guerra de Estados Unidos Pete Hegseth
DESPLIEGUE

El portaaviones Gerald R. Ford se une oficialmente a flota de guerra de EEUU en el Caribe

A través de un mensaje publicado en la red social X, Hegseth detalló que las “narco-embarcaciones” eran “conocidas por nuestro aparato de inteligencia, transitaban por rutas conocidas del narcotráfico y transportaban estupefacientes”.

Según el alto funcionario, durante los tres operativos murieron 14 presuntos narcoterroristas y hubo un sobreviviente. Añadió, además, que “no hubo heridos entre las fuerzas estadounidenses”.

14 muertos en el Caribe

Hegseth ofreció el desglose de las personas a bordo en cada choque:

  • Primer ataque: ocho narcoterroristas a bordo.

  • Segundo ataque: cuatro narcoterroristas a bordo.

  • Tercer ataque: tres narcoterroristas a bordo.

Sobre el sobreviviente, el secretario indicó que Comando Sur de EEUU activó de inmediato los protocolos estándar de búsqueda y rescate (SAR) y que la Comisión Nacional de Búsqueda y Salvamento de Aeronaves Civiles SAR de México "aceptó el caso y asumió la responsabilidad de coordinar el rescate”.

“El Departamento ha dedicado más de dos décadas a defender otras patrias. Ahora, defendemos la nuestra. Estos narcoterroristas han matado a más estadounidenses que Al-Qaeda, y recibirán el mismo trato. Los rastrearemos, los conectaremos con redes y, luego, los cazaremos y los eliminaremos”, subrayó Hegseth.

"Los submarinos no pescan"

En las últimas semanas, Washington ha intensificado operaciones navales y aéreas en el Caribe y el Pacífico con el objetivo de combatir rutas de narcotráfico y “narcoterrorismo”, especialmente, el que proviene desde Venezuela, mediante el Cartel de los Soles, organización criminal que estaría liderada por el régimen de Nicolás Maduro.

Este domingo, un buque de guerra estadounidense lanzamisiles llegó a Trinidad y Tobago, un pequeño archipiélago situado frente a Venezuela, según constataron periodistas de la AFP en Puerto España.

El presidente Trump defendió este martes los ataques que las fuerzas estadounidenses han realizado contra embarcaciones en el mar Caribe. “Los demócratas de la izquierda radical dijeron que solo estaban pescando. Bueno, los submarinos no pescan, ¿verdad? Ustedes saben más de submarinos que yo”, aseveró Trump a bordo del portaaviones USS George Washington, en la base naval de Yokosuka, Japón.

Con las acciones anunciadas hoy, EEUU suma al menos 13 ataques contra embarcaciones de tráfico de drogas —entre ellas, nueve lanchas y un semisumergible— desde septiembre. Además, alcanzaría un saldo de 57 presuntos narcoterroristas muertos.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SecWar/status/1983164355999883548?t=u9l81UL7ISIzwzGaxy3GDg&s=35&partner=&hide_thread=false

FUENTE: Con información de redes sociales y AFP

Temas
Te puede interesar

Sur de Florida se convierte en centro de acopio masivo para el Caribe ante furia del huracán Melissa

Cuba solo cumple con extradiciones cuando el caso no tiene carga ideológica

Un mensaje de su Sheriff: Ayudemos a eliminar el cáncer de mama

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Voluntarios trabajan en la selección y empaque de las ayudas para los damnificados.
AYUDA

Sur de Florida se convierte en centro de acopio masivo para el Caribe ante furia del huracán Melissa

Una lancha rápida de la Guardia Costera de Trinidad y Tobago patrulla mientras el buque de guerra USS Gravely es visto a la distancia desde Puerto España el 26 de octubre de 2025. El buque de guerra estadounidense visitará Trinidad y Tobago para realizar ejercicios conjuntos cerca de la costa de Venezuela, en medio de la campaña de Washington contra presuntos narcotraficantes en la región.
Política

Régimen de Maduro suspende acuerdo de gas con Trinidad y Tobago tras ejercicios militares con EEUU

El presidente Donald Trump habla con los medios de comunicación a bordo del Air Force One en Doha el 25 de octubre de 2025, mientras realiza una escala para reabastecimiento de combustible en su camino a Malasia para la cumbre de la ASEAN.
Política

Los argumentos de Trump que descartan su postulación a la vicepresidencia en 2028

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, y su esposa, Brigitte Macron, saludan al abordar su avión para partir tras su visita a Vietnam en el Aeropuerto Internacional Noi Bai de Hanói el 27 de mayo de 2025.
FRANCIA

Comienza el juicio por "ciberacoso" a la esposa de Emmanuel Macron

El líder de la minoría de los demócratas en el Senado Chuck Schumer.
EEUU/ CIERRE

El mayor sindicato de empleados federales exige a los demócratas el cese del secuestro presupuestario

Te puede interesar

Un hombre arrastra una carretilla cargada de agua por una calle en Santiago de Cuba, Cuba, el 27 de octubre de 2025, antes de la llegada del huracán Melissa.
TEMPORADA DE HURACANES

El huracán Melissa llega a Jamaica en categoría 5 y pone a Cuba en alerta máxima
Imagen referencial.
SEGUNDA ENMIENDA

Juez de Florida falla contra la prohibición de portar armas ocultas para jóvenes de 18 a 20 años

El alcalde Steven Meiner junto a los miembros de la Comisión de Miami Beach y la administración de la ciudad. 
TUS IMPUESTOS

Propuesta de reembolso de $11 millones en Miami Beach a propietarios desata cuestionamiento de comisionado

La primera ministra de Japón Sanae Takaichi junto al presidente de Estados Unidos Donald J. Trump a bordo del buque de guerra USS George Washington en la base naval de Yokosuka. 
GIRA POR ASIA

Primera ministra y Trump prometen una "nueva edad de oro" entre EEUU y Japón

Sean Diddy Combs llega a la Met Gala el 7 de mayo de 2018 en el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York.
CONTROVERSIA

Sean "Diddy" Combs sale en libertad en mayo de 2028