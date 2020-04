No dejemos morir los restaurantes de Miami

Oportunas inciativas han generado cierto aliento a los empresarios del downtown y Coconut Grove, dos zonas de la ciudad, famosas por la afluencia de turistas y con restaurantes que ofertan una amplia variedad de comidas de diversas nacionalidades y entretenimiento nocturno.

La campana "Go Local, Go Direct" del Miami DDA incentiva ahora a los residentes del centro urbano de Miami a quedarse en casa y a solicitar directamente los pedidos a los restaurantes, para evitar los cargos que cobran a estas empresas compañías de servicio de entrega como Uber Eats o Postmates.

El programa ofrece descuentos

Ahora las personas que hagan sus pedidos directos a los restaurantes, reciben descuentos del 10% o más, y de esta forma los clientes contribuyen a eliminar el gasto extra en "delivery", por el cual cobran compañías como Uber Eats.

Los dueños de restaurantes han diversificado las funciones de muchos empleados que tras el cierre temporal extendido quedaron sin empleo por el drástico impacto. Ahora toman pedidos por teléfono, empacan las órdenes, y ellos mismos llevan los pedidos a los consumidores.

Por otra parte, el Coconut Grove Business Improvement District (BID) también lanzó un programa de ayuda a los restaurantes del área severamente impactados por la pandemia. Ahora los vehículos "Freebees", que antes se utilizaban para trasportar a turistas de forma gratuita, son usados en las entregas de comidas de los restaurantes de la zona.

"A través de nuestra innovadora iniciativa de ofrecer un servicio de entrega gratuito, utilizando los carros Freebee patrocinados por Coconut Grove BID, hemos podido reducir las extensas tarifas que las aplicaciones de entrega de terceros cobran a nuestros restaurantes locales", opina Ken Russell, comisionado de la Ciudad de Miami y presidente del Distrito de Mejora de Negocios de Coconut Grove.

"Este enfoque permite a nuestros residentes patrocinar los restaurantes locales directamente, comprar tarjetas de regalo para ser utilizadas en una fecha posterior, y proporciona un servicio muy necesario a toda nuestra comunidad de Grove", agrega Russell.

Decenas de opciones en Coconut Grove y Downtown

Los restauranrtes actualmente abiertos para entrega y comida para llevar en el Grove incluyen: Alma, Atchana's Homegrown Thai, Ariete, Asian Thai Kitchen, Barracuda Taphouse and Grill, Bellini at Mr. C, Bianca Gelato, Bombay Darbar, Chugs, El Taquito, Farinelli 1937, Bombero Derek's, First Hong Kong Express, Vidrio y Viña, Jaguar, Juisense, Lokal Meraki Greek Bistro, Nave, Oasis Lounge, Azafrán, Sandbar, Sapore di Mare, Strada, Taurus, The Bazaar Project, The Blonde Bistro, The Last Carrot, The Venue in the Grove, entre otros.

"La salud y la seguridad de nuestros residentes, conductores de entrega y empresas son nuestra prioridad. Trabajamos con nuestros equipos de saneamiento y seguridad para limpiar a profundidad todos los vehículos de tránsito dos veces al día con desinfectantes de alto grado y limpiadores multiusos", señala Abigael Mahony, director ejecutivo de Mejora de Negocios del Distrito.

Los dueños de restauranrtes en Coconut Grove, interesados en unirse al servicio de entrega de "Freebee", deben enviar un mensaje a director@grovebid.com. Siga Coconut Grove en Instagram y Facebook, o visite coconutgrove.com para ver las últimas actualizaciones.

Los más de 100.000 residentes en el downtown de Miami han recibido la información del nuevo servicio "Go Local, Go Direct" mediante redes sociales y mensajes de marketing por correos electrónicos. Quinenes deseen mayor información y conocer los restaurantes que participan en este novedoso proyecto deben visitar MiamiDDA.com. Por su parte, los dueños de restaurantes interesados en este programa pueden enviar un correo electrónico a GoLocal@MiamiDDA.com.

Fratelli Milano, Alloy Bistro, Pubbelly Sushi, Burger & Beer Joint, Fleming’s Steakhouse, Fooq’s, Kaori Sushi, Pizza Piola, Meraki Greek Bistro, Coffee shops & Cafés: Egg Spot, Puroast Coffee, Eternity Coffee Roasters y otros integran la lista de opciones del programa.

Préstamos de ayuda

El DDA de Miami también sirve como socio de un fondo recién lanzado que proporciona apoyo financiero inmediato a restaurantes y bares operados de manera independiente y afectados por la pandemia COVID-19.

El compromiso del DDA de Miami hará posible que más de 1 millón de dólares estén disponibles para subvenciones individuales a empresas locales. Cada restaurante o bar aprobado recibirá hasta $500 por empleado, hasta un máximo de $15,000. Ese presupuesto de ayuda beneficiará a las empresas dentro del distrito del downtown de Miami.

Los restaurantes que califiquen serán seleccionados para recibir subvenciones por orden de aplicación. Las solicitudes se pueden completar en https://sobewff.org/industry-relief-form/.

