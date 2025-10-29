Nvidia: la primera empresa del mundo en superar los $5 billones de capitalización bursátil

Un robot con inteligencia artificial fabricado por la tecnológica Nvidia.

El gigante estadounidense de los microprocesadores Nvidia se convirtió el miércoles en la primera empresa del mundo en superar la simbólica barrera de los 5 billones de dólares de capitalización bursátil .

Poco después de la apertura de Wall Street, el precio de sus acciones se situaba en 210,90 dólares (+4,91 %), con lo que superaba la barrera de los 5 billones de dólares.

Nvidia es uno de los mayores fabricantes de microprocesadores usados en el creciente mercado de la inteligencia artificial, lo que la ha impulsado a situarse como la compañía con mayor valor bursátil del mundo.

La número uno en el mundo

Por detrás de Nvidia se sitúan las tecnológicas Microsoft, Apple, Alphabet, Amazon y Meta, todas estadounidenses.

La plataforma estadounidense de reserva de vehículos con conductor Uber y Nvidia se han asociado para desplegar miles de autos autónomos a partir de 2027, anunció el martes el gigante de los microprocesadores.

Nvidia proporcionará una arquitectura compuesta por chips y sensores, el Nvidia Drive AGX Hyperion 10, que permite que un vehículo sea totalmente autónomo en ciertas condiciones, como zonas delimitadas, fuera de situaciones meteorológicas específicas o según las regulaciones de las autoridades locales.

Además, el gigante estadounidense de microprocesadores prepara una inversión de capital de 100.000 millones de dólares como respaldo a su gestión empresarial.

FUENTE: Con información de AFP.