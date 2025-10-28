martes 28  de  octubre 2025
Uber y Nvidia se asocian para desplegar 100.000 vehículos sin conductor

"Uber comenzará a desplegar su flota autónoma mundial a partir de 2027, con el objetivo de alcanzar los 100.000 vehículos", anunció Nvidia, que dotará de hardware a los vehículos junto a Stellantis y Mercedes

El presidente ejecutivo de Nvidia Jensen Huang durante una conferencia de prensa.

El presidente ejecutivo de Nvidia Jensen Huang durante una conferencia de prensa.

JOSH EDELSON/AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

La plataforma estadounidense de reserva de vehículos con conductor Uber y Nvidia se han asociado para desplegar miles de autos autónomos a partir de 2027, anunció el martes el gigante de los microprocesadores.

"Uber comenzará a desplegar su flota autónoma mundial a partir de 2027, con el objetivo de alcanzar los 100.000 vehículos", anunció Nvidia, que dotará de hardware a los vehículos junto a Stellantis y Mercedes, añadió la empresa de mayor capitalización bursátil del mundo.

El anuncio ilustra la aceleración en curso en el mercado emergente de los taxis autónomos, desplegados con éxito pero a pequeña escala en Estados Unidos y China, mientras que los anuncios de pruebas se multiplican en Europa.

Nvidia proporcionará una arquitectura compuesta por chips y sensores, el Nvidia Drive AGX Hyperion 10, que permite que un vehículo sea totalmente autónomo en ciertas condiciones, como zonas delimitadas, fuera de situaciones meteorológicas específicas o según las regulaciones de las autoridades locales.

"Con Uber, estamos creando un marco para que toda la industria pueda desplegar flotas autónomas a gran escala", declaró Jensen Huang, el director de Nvidia, citado en el comunicado. "Lo que antes era ciencia ficción se está convirtiendo rápidamente en una realidad cotidiana".

La asociación anunciada también involucra al fabricante estadounidense de vehículos eléctricos Lucid, en el cual Uber invirtió unos 300 millones de dólares en julio.

FUENTE: Con información de AFP.

