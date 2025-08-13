miércoles 13  de  agosto 2025
MEDIDAS

EEUU sanciona a funcionarios brasileños por programa "Más Médicos"

El jefe de la diplomacia de EEUU, Marco Rubio, acusó a los sancionados de ser responsables o haber participado en la "explotaciones de médicos cubanos

El envío de profesionales de la salud a Brasil como parte de Más Médicos, un programa iniciado en 2013 por el gobierno de Rousseff, ha estado rodeado de polémica porque Brasilia paga el salario de los trabajadores a La Habana, que se embolsa cerca del 75% del monto.
El envío de profesionales de la salud a Brasil como parte de Más Médicos, un programa iniciado en 2013 por el gobierno de Rousseff, ha estado rodeado de polémica porque Brasilia paga el salario de los trabajadores a La Habana, que se embolsa cerca del 75% del monto. (EFE/ARCHIVO)
En noviembre de 2018, la mayoría de los galenos cubanos alistados en el programa Más Médicos abandonaba Brasil.
En noviembre de 2018, la mayoría de los galenos cubanos alistados en el programa "Más Médicos" abandonaba Brasil. EFE
Galenos cubanos salen de Brasil tras dejar el programa Más Médicos. El país sudamericano aún contabiliza la cifra de los que decidieron no regresar a la isla.
Galenos cubanos salen de Brasil tras dejar el programa "Más Médicos". El país sudamericano aún contabiliza la cifra de los que decidieron no regresar a la isla. EFE
El médico cubano Yennier Escobar, uno de los desertores tras la retirada de Cuba del programa Más Médicos en Brasil.
El médico cubano Yennier Escobar, uno de los "desertores" tras la retirada de Cuba del programa "Más Médicos" en Brasil. EFE/ Fernando Bizerra Jr.
Yennier Escobar, uno de los médicos cubanos que decidió quedarse en Brasil tras la retirada de Cuba del programa Más Médicos.

Yennier Escobar, uno de los médicos cubanos que decidió quedarse en Brasil tras la retirada de Cuba del programa "Más Médicos".

EFE/ Fernando Bizerra Jr.
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

WASHINGTON - Estados Unidos anunció este miércoles haber tomado medidas para revocar y restringir visas a funcionarios gubernamentales brasileños y exmiembros de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) "por su complicidad" con el programa Más Médicos, en el que han participado doctores cubanos.

El programa Más Médicos (Mais Médicos) fue lanzado en 2013 por la entonces presidenta brasileña Dilma Rousseff (2011-2016) para atender zonas rurales y desfavorecidas a través de un convenio con la OPS, oficina para el continente americano de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Lee además
La ocupación del pleno por miembros de la oposición desde este martes impidió el funcionamiento normal de la Cámara de Diputados brasileña. hasta última hora
POLÍTICA

Congreso de Brasil abre sesión luego de bloqueo de 30 horas contra arresto domiciliario de Bolsonaro
El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, pronuncia un discurso durante el lanzamiento del nuevo programa Procred 360 para apoyar el emprendimiento en el Palacio Planalto de Brasilia el 22 de abril de 2024. 
ANÁLISIS

¿Cuál es el destino político de Brasil?

"Explotación laboral"

En un comunicado, el jefe de la diplomacia estadounidense Marco Rubio acusó a los sancionados de ser responsables o haber participado "en la facilitación de la estratagema" de La Habana que "explota a los trabajadores de salud cubanos mediante trabajos forzados".

"Este plan enriquece al corrupto régimen cubano", afirma Rubio.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/SecRubio/status/1955738537870999808&partner=&hide_thread=false

Los brasileños sancionados son Mozart Julio Tabosa Sales, secretario del Ministerio de Salud brasileño, y Alberto Kleiman, exfuncionario gubernamental, a quienes Washington acusa de haber desempeñado "un papel en la planificación y ejecución" en el programa.

"Utilizaron a la OPS como intermediaria con la dictadura cubana para implementar el programa sin cumplir los requisitos constitucionales brasileños, eludiendo las sanciones de Estados Unidos contra Cuba", denuncia el secretario de Estado.

Washington les acusa de pagar "a sabiendas" a La Habana "lo que se debía a los trabajadores médicos cubanos".

Decenas de médicos cubanos que prestaron servicios en el programa "han informado haber sido explotados por el régimen cubano como parte del programa", sostiene.

"Tensión diplomática"

Brasil lleva meses en el punto de mira del presidente estadounidense Donald Trump, sobre todo por el juicio al exmandatario brasileño Jair Bolsonaro, juzgado por una presunta intentona golpista en 2022.

En clara oposición a las políticas cubanas, Bolsonaro comparó con la "esclavitud" el programa Más Médicos, bajo el cual Cuba llegó a enviar miles de médicos para trabajar en Brasil.

La Habana, en respuesta a esas críticas, retiró a sus médicos de Brasil en noviembre de 2018, poco antes de que Bolsonaro asumiera el poder en enero de 2019.

Desde que regresó al poder, el presidente izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva reanudó el programa, pero se ha comprometido a priorizar a los profesionales brasileños.

FUENTE: Con información de AFP

Temas
Te puede interesar

EEUU alerta sobre el deterioro de los derechos humanos en Brasil

¿Se puede heredar la ciudadanía estadounidense si un antepasado nació en EEUU?

EEUU sanciona a varios altos cargos del Cártel de Jalisco Nueva Generación

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

La tormenta tropical Erin avanza con rumbo incierto.
TEMPORADA CICLÓNICA

Erin aumenta intensidad y se perfila como huracán de gran categoría, ¿dónde tendrá impacto?

El dueño de Tesla, Neuralink, SpaceX y X, Elon Musk, amanaza con acciones legales contra Apple en la competencia por la Inteligencia Artificial.
DISCORDIA

Musk acusa a Apple de favorecer a OpenAI y advierte de acciones legales

El secretario de Estado Marco Rubio ante el Comité de Asignaciones de la Cámara de Representantes en Washington, DC.
POLÍTICA EXTERIOR

Marco Rubio: al régimen narcoterrorista de Maduro hay que enfrentarlo "con algo más que recompensa"

El presidente de la UFC, Dana White, durante la celebración de UFC 311 en Inglewood, el 18 de enero de 2025.
ARTES MARCIALES MIXTAS

Presidente de la UFC oficializa que celebrará un evento en la Casa Blanca en 2026

The Weeknd asiste al estreno de Misión: Imposible - El Ajuste de Cuentas en el Lincoln Center el 18 de mayo de 2025 en la ciudad de Nueva York. 
ESCENAS

Lo que presenta la escena en Miami esta semana

Te puede interesar

El presidente Donald Trump señala mientras aborda el Air Force One en RAF Lossiemouth, en el noreste de Escocia, el 29 de julio de 2025, al final de su viaje a Escocia.
SENTENCIA

Corte de apelaciones da luz verde a Trump para a recortes en ayuda exterior

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
Alexander Granko, jefe de la División de Asuntos Especiales (DAE) de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM)
VENEZUELA

Militar chavista sancionado por la Unión Europea, visita España pese a sanción

Foto de ucranianos frente a un edificio bombardeado por los rusos en la region del Donetsk.
NEGOCIACIONES

Trump busca una reunión tripartita con Putin y Zelenski "lo antes posible"

 Imagen referencial.
LEYES

¿Se puede heredar la ciudadanía estadounidense si un antepasado nació en EEUU?

Bardes à Barbe, Quebec City.
TURISMO

Quebec celebra su herencia francesa