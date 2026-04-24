viernes 24  de  abril 2026
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Portavoz de la Casa Blanca Karoline Leavitt anuncia su licencia por maternidad

"Es probable que este sea mi último encuentro con la prensa por un buen tiempo. Como pueden ver, estoy a punto de tener un bebé en cualquier momento", dijo la secretaria de prensa Karoline Leavitt

La secretaria de prensa de la Casa Blanca Karoline Leavitt.

La secretaria de prensa de la Casa Blanca Karoline Leavitt.

ANNA MONEYMAKER/ VIA AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, anunció el viernes que saldrá pronto de licencia maternal para recibir a su segundo hijo.

"Es probable que este sea mi último encuentro con la prensa por un buen tiempo. Como pueden ver, estoy a punto de tener un bebé en cualquier momento", dijo la secretaria de prensa del presidente Donald Trump, durante un intercambio con periodistas en la Casa Blanca.

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"Los veré muy pronto. Sé que estarán en muy buenas manos con mi equipo aquí en la Casa Blanca. Y sé que todos ustedes tienen el número de teléfono personal del Presidente", bromeó, con las manos apoyadas en su vientre redondeado.

La Casa Blanca no ha designado un sustituto oficial y, según la prensa, altos funcionarios como el vicepresidente JD Vance podrían dar ruedas de prensa ocasionales en la Casa Blanca.

El Ejecutivo estadounidense tampoco ha informado sobre la duración de la baja que tomará la portavoz.

Leavitt será madre de una niña, su segundo hijo

Leavitt ya es madre de un niño nacido en julio de 2024 y, con 28 años, es la persona más joven que ocupa este puesto de alta visibilidad e intensidad.

En el verano boreal de 2024 regresó a trabajar en la campaña de Trump apenas unos días después del nacimiento de su primer hijo. Su regreso se precipitó con el intento de asesinato del candidato republicano el 13 de julio de 2024.

Oriunda de New Hampshire (noreste), está casada con Nicholas Riccio, un promotor inmobiliario.

Leavitt, el rostro de la información mediática del presidente Trump, suele responder a las preguntas de los periodistas de forma muy certera concisa y con mucha información de último momento

Con su aplomo y su enérgico trabajo se ha ganado la simpatía y el respeto de casi todos los periodistas acreditados en la Casa Blanca. de los medios de prensa y de las plataformas en internet.

FUENTE: Con información de AFP.

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