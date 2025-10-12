domingo 12  de  octubre 2025
Persecución

EEUU exige a China la liberación inmediata de un grupo de pastores cristianos detenidos

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, condenó las "redadas" del Partido Comunista chino como un "ejemplo de hostilidad hacia los cristianos"

El secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio (Foto archivo)

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

WASHINGTON. - El gobierno de Estados Unidos exigió al gobierno chino que ponga en libertad inmediatamente a varios pastores cristianos evangélicos detenidos el pasado viernes en Pekín y varias partes del país.

Dentro de los detenidos se encuentra el pastor Ezra Jin, de la Iglesia de Sión, según informó su hija, Grace Jin, a Fox News. También están detenidos el pastor Ezra Jin of Zion, junto a otros 30 líderes religiosos o empleados de la iglesia en la capital de China, así como en Shenzhen, Shanghai, Chengdu, Beihai, Jiaxing o Huangdao.

El secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, condenó las "redadas" efectuadas por el Partido Comunista chino como un "ejemplo de su hostilidad hacia los cristianos que rechazan la interferencia del partido en su fe y eligen rendir culto en iglesias sin registrar".

"Hacemos un llamamiento al PCCh para que libere inmediatamente a los líderes religiosos detenidos y permita que todas las personas de fe, incluidos los miembros de las iglesias domésticas, participen en actividades religiosas sin temor a represalias", señaló Rubio en su comunicado.

El gobierno chino no se ha pronunciado oficialmente sobre este caso, pero son habituales esta clase de detenciones contra religiosos que deciden no registrar su actividad para defenderse de lo que denuncian como una persecución de las autoridades.

Acusaciones contra los pastores

Grace Jin, hija del pastor de la Iglesia de Sión, indicó que los cargos que se les señalan a los pastores "han sido algo así como difusión online de material religioso, pero no han entregado ningún documento a nadie físicamente. Pero han mostrado la hoja de detención, y eso es lo que pone en las [hojas] de detención de la mayoría de la gente".

Jin denunció que China ha aplicado una amplia represión contra líderes religiosos en los últimos meses. La Iglesia de Sion fue en su momento la mayor iglesia de Pekín.

FUENTE: Con información de Europa Press

