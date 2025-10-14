Gasolina en Florida cae a su nivel más bajo en cinco meses, según AAA

MIAMI.- El precio de la gasolina en Florida registró una nueva caída de 12 centavos durante la última semana y alcanzó un promedio estatal de 2.92 dólares por galón, el nivel más bajo desde mayo, de acuerdo con el más reciente informe de la AAA – The Auto Club Group, publicado este lunes 13 de octubre de 2025.

Según AAA, los precios del combustible se mantienen dentro del rango de 30 centavos que han oscilado durante el último año, pero la tendencia actual responde a una presión a la baja en los mercados internacionales. La causa principal es el exceso de oferta global frente a una demanda más débil de lo previsto.

Oferta supera la demanda de gasolina

“El precio de la gasolina en Florida descendió hasta el extremo inferior del rango de variación, en un momento en que los suministros de combustible están superando la demanda”, explicó Mark Jenkins, portavoz de AAA.

El precio del crudo estadounidense (WTI) se redujo un 10 % en las últimas dos semanas, cayendo por debajo de los 60 dólares por barril. El pasado viernes, el barril cerró en 58.90 dólares, unos 2 dólares menos que la semana anterior, marcando también su nivel más bajo desde mayo.

De acuerdo con la Administración de Información Energética (EIA), los inventarios domésticos de combustible registraron un incremento considerable la semana pasada, reflejo de la abundante producción en Estados Unidos, Canadá y Brasil. Ante ese panorama, la OPEP+ evalúa aumentar su producción en noviembre, lo que podría mantener la presión a la baja sobre los precios del petróleo en los próximos meses.

Impacto para los conductores:

Con el nuevo promedio estatal, llenar un tanque de 15 galones con gasolina regular cuesta alrededor de 44 dólares, es decir, 2.50 dólares menos que hace un año.

En comparación con períodos anteriores, el precio actual es:

12 centavos menos que la semana pasada.

7 centavos menos que hace un mes.

18 centavos menos que en el mismo período de 2024.

Precios regionales

El documento de AAA señala que los valores varían considerablemente entre regiones del estado:

Áreas más caras: West Palm Beach–Boca Raton ($3.09), Gainesville ($3.05), y Naples ($2.97).

West Palm Beach–Boca Raton ($3.09), Gainesville ($3.05), y Naples ($2.97). Áreas más baratas: Crestview–Fort Walton Beach ($2.76), Pensacola ($2.79) y Panama City ($2.81).

En Miami-Dade, el promedio actual refleja el mismo patrón que el estatal:

Gasolina regular: $2.92 por galón.

Gasolina media: $3.38.

Gasolina premium: $3.62.

A nivel nacional, el promedio se ubica en $3.07 por galón, cinco centavos menos que la semana pasada y diez centavos menos que hace un mes.

Consejos de ahorro de combustible

AAA ofrece varias recomendaciones para reducir el gasto en gasolina:

Planificar los recorridos. Combinar diligencias o mandados para limitar el tiempo de conducción.

Conducir con suavidad. Evitar aceleraciones bruscas y exceso de velocidad mejora la eficiencia del consumo.

Reducir peso innecesario. Cada 100 libras menos en el vehículo puede mejorar el rendimiento entre un 1 y 2 %.

Comparar precios locales. Utilizar la aplicación móvil de AAA para ubicar las estaciones más económicas.

Pagar en efectivo. Algunos minoristas cobran más por galón a quienes pagan con tarjeta de crédito.

Los analistas prevén que los precios podrían mantenerse bajos en el corto plazo si el mercado global continúa mostrando abundancia de suministros y menor demanda estacional tras el verano. Sin embargo, una recuperación del crudo o una reducción en la producción de OPEP+ podría revertir la tendencia antes de fin de año.

