El precio del petróleo estadounidense baja 1,73%

El petróleo estdadounidense de Texas (WTI, por sus siglas en inglés) bajó este viernes un 1,73%, hasta los 87,36 dólares el barril, con el mercado a la espera de que Estados Unidos e Irán alcancen un acuerdo para poner fin a la guerra.

Al término de la sesión, los contratos de futuros del WTI para el mes de julio, el crudo de referencia en EEUU, restaron 1,54 dólares respecto al cierre anterior.

El precio del petróleo estadounidense se ha desplomado este mes un 14%, presionado por las expectativas de los operadores de que Teherán y Washington alcancen un acuerdo para poner fin al conflicto que comenzó el pasado febrero.

En el cómputo semanal, el petróleo ha caído un 9,6%.

Demandas de EEUU

El mercado continúa atento al desenlace de la guerra, especialmente después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmara que mantendrá este viernes una reunión con su equipo de seguridad en la sala de crisis de la Casa Blanca para tomar una "decisión final" sobre el acuerdo con Irán.

En una publicación en su red, Truth Social, el mandatario republicano insistió en que el régimen de los ayatolá "debe comprometerse a no poseer jamás un arma nuclear ni una bomba atómica" y que el estrecho de Ormuz "debe abrirse de inmediato, sin peaje".

Como parte de un eventual acuerdo, las minas submarinas en el estrecho serían desactivadas y Estados Unidos levantaría el bloqueo contra buques que entran y salen de puertos iraníes, según Trump.

La Casa Blanca anunció ayer que sus negociadores alcanzaron un acuerdo tentativo con Irán que, según filtraciones a la prensa, permitiría la reapertura del Estrecho de Ormuz y extendería durante 60 días el alto el fuego vigente para negociar un pacto nuclear.

FUENTE: Con información de AFP.