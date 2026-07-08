Precio del petróleo sube tras respuesta de EEUU a ataques de Irán en Ormuz

Los precios del petróleo se dispararon el miércoles con la reanudación de los ataques en el Medio Oriente, ante el temor del mercado por el suministro procedente del Golfo y con el Estrecho de Ormuz en el centro de las tensiones.

Los extremistas iraníes volvieron a romper el alto al fuego con ataques a tres buques en el Estrecho de Ormuz. Otra vez, queda demostrado que los iraníes no quieren paz, sino guerra y sólo están jugando con el gobierno de EEUU.

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El barril estadounidense de West Texas Intermediate, para entrega en agosto, subió un 4,37% y cerró en 73,52 dólares.

Por su parte, el petróleo de referencia mundial, el barril de Brent del mar del Norte, para entrega en septiembre, saltó un 5,21% hasta los 78,02 dólares. Durante la sesión, incluso superó la barrera de los 80 dólares, algo que no ocurría desde hacía más de dos semanas.

"Hemos vuelto a un clima de hostilidad, y eso es lo que ha desencadenado la subida de hoy", resume John Kilduff, de Again Capital.

Donald Trump advirtió el miércoles que Washington se preparaba para atacar de nuevo a Irán, después bombardeos entre las dos partes que,dejaron sin efecto el alto el fuego.

Se frena el tránsito en el Estrecho de Ormuz

Estos acontecimientos "erosionan seriamente la confianza en que la actual tregua de 60 días pueda desembocar aún en un acuerdo de paz permanente", y los precios han reaccionado en consecuencia, explica Jorge Leon, de Rystad Energy.

Según los expertos, estos hechos también han frenado la navegación en el Estrecho de Ormuz, por donde transitan normalmente el 20% del petróleo y del gas natural licuado mundial.

Los ataques contra buques reportados a comienzos de semana "han elevado el nivel de riesgo a un grado inaceptable para los transportistas y las aseguradoras", subraya John Kilduff.

"Es cierto que circula mucha retórica belicista, pero con el presidente Trump, la tensión en este tipo de situaciones se dispara y puede caer igual de rápido", agrega el analista.

"Creo que cualquier cosa que pase terminará muy rápido y solo hará que todo sea más seguro, incluso para el petróleo", aseguró Trump.

Aunque dijo que ya no quería "tener trato" con los dirigentes iraníes, indicó que sus emisarios podían continuar sus conversaciones.

Paralelamente, Washington restableció el martes sus sanciones sobre el crudo iraní, levantadas por el protocolo de acuerdo firmado el 17 de junio, que había permitido la reapertura del estrecho de Ormuz.

FUENTE: Con información de AFP.