miércoles 1  de  julio 2026
ENERGíA

Precio del petróleo estadounidense sigue en picada y cierra en $68,58 el barril

El petróleo estadounidense anotó un nuevo cierre de sesión a la baja y descendió 1,32% ante la persistencia del alto el fuego entre Washington y Teherán. Algunos analistas lo ven como el cierre definitivo del conflicto

Pozos en una zona petrolera de California.

Pozos en una zona petrolera de California.

ROBYN BECK / AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

El petróleo intermedio de Texas (WTI, por sus siglas en inglés), la referencia del crudo estadounidense, bajó este miércoles un 1,32%, hasta 68,58 dólares el barril, tras las negociaciones indirectas de Estados Unidos e Irán mediadas por Catar y Pakistán.

Al término de la sesión, los contratos de futuros del WTI para el mes de agosto, los de referencia en Estados Unidos, restaban 0,92 dólares respecto al cierre anterior.

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El crudo estadounidense anotó un nuevo cierre de sesión a la baja ante la persistencia del alto el fuego entre Washington y Teherán que, según algunos analistas, muchos ya ven como el cierre definitivo del conflicto.

Además, los inversores parecen mostrarse optimistas con las conversaciones indirectas que delegaciones de ambos países han mantenido este miércoles en Doha.

El viceministro de Exteriores iraní, Kazem Garibabadi, que lidera la delegación iraní, tuvo un encuentro trilateral con los mediadores de Catar y Pakistán centrado en la implementación del memorando de entendimiento acordado con EEUU.

EEUU sigue exportando cifras récord de crudo

Tras el encuentro, Teherán anunció la creación de una vía de comunicación para tratar las violaciones del memorando de entendimiento en el que queden documentadas para después discutirlas y tomar una decisión.

Los enviados especiales de la Casa Blanca, Jared Kushner y Steve Witkoff, se reunieron con líderes cataríes con quienes trataron los últimos acontecimientos en la región, "en particular el progreso de las negociaciones entre Estados Unidos y la República Islámica en el marco del memorando de entendimiento", indico un informe desde la oficina del emir catarí.

Teherán, por su parte, reclamó el cumplimiento de los puntos del memorando y señaló que se revisaron cuestiones relativas a la liberación de los fondos iraníes bloqueados, el mayor interés del régimen terrorista en estos momentos, asfixiado por el bloqueo naval.

Según los últimos datos de la Administración de Información Energética estadounidense (EIA, por sus siglas en inglés), las reservas comerciales son un 7% inferiores a las de la media de los últimos cinco años en esta época del año, gracias a la exportación récord de crudo estadounidense.

FUENTE: Con información de AFP.

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