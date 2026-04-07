martes 7  de  abril 2026
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Precio medio de los vehículos usados aumenta 1,4% en marzo

El precio medio general se situó en 19.692 dólares en marzo, que es bien bajo respecto a los años entre 2021 y 2024 cuando superó los 28.000 dólares y llegó hasta los 35.000 durante varios meses en ese período

Autos de la marca honda en un concesionario en Estados Unidos.

Autos de la marca honda en un concesionario en Estados Unidos.

JUSTIN SULLIVAN / VIA AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

El precio medio de los automóviles usados en Estados Unidos aumentó un 6,2% en marzo respecto al mismo mes de 2025, dijo este martes la firma Cox Automotive, que destacó la fuerte demanda.

Los precios de marzo fueron un 1,4 % más elevados que en el mes anterior.

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El índice Manheim del Valor de Vehículos Usados de la firma, uno de los principales indicadores del mercado de vehículos usados en EEUU y que mide la evolución de los precios mayoristas, alcanzó la cifra de 215,3, la más alta desde el verano de 2023.

El precio medio general se situó en 19.692 dólares en marzo, que es bien bajo respecto a los años entre 2021 y 2024 cuando superó los 28.000 dólares y llegó hasta los 35.000 durante varios meses en ese período.

Para el segmento de los vehículos eléctricos, la cifra fue de 28.511 dólares.

Jeremy Robb, economista jefe de Cox Automotive, declaró en un comunicado que "tan pronto como se inició el año, los precios del índice Manheim empezaron a aumentar porque los concesionarios anticiparon una fuerte demanda gracias a que los consumidores recibirán mayores devoluciones en sus declaraciones de la renta".

Los vehículos se venden más rápido

Robb también explicó que los concesionarios están anticipando que los consumidores mostrarán un mayor interés en vehículos eléctricos usados por el fuerte aumento de los precios de la gasolina que está provocando la guerra en Irán.

"En estos momentos, los datos son claros: la demanda de vehículos usados es saludable y los niveles de inventario son relativamente ajustados", concluyó.

Los datos de Cox Automotive indicaron que los precios de referencia para vehículos con tres años de antigüedad aumentaron un 2,2% en marzo y que los precios de los vehículos en los segmentos de lujo y de autos de tamaño medio son los que más aumentaron.

El indicador de días de inventario, que mide cuántos días tardarían en agotarse los vehículos disponibles al ritmo actual de ventas, se situó en 24,5 días, un nivel muy bajo históricamente, lo que supone que los automóviles se están vendiendo rápidamente.

Cox Automotive prevé que este año se vendan en EEUU alrededor de 15,8 millones de vehículos usados.

FUENTE: Con información de EFE.

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