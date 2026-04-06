lunes 6  de  abril 2026
Conflicto en Irán

Trump reitera que EEUU podría abandonar la OTAN y que la alianza "es un tigre de papel"

"Van a verlo muy pronto. La OTAN no ha estado a la altura, debería avergonzarse de sí misma", aseguró Trump por la falta de apoyo a la guerra contra Irán

Los soldados observan helicópteros de la Fuerza Aérea Alemana despegando en el aeródromo de Pajuostis en Panevezys, Lituania, el 6 de mayo de 2025, durante los ejercicios militares Griffin Lightning 2025.

Los soldados observan helicópteros de la Fuerza Aérea Alemana despegando en el aeródromo de Pajuostis en Panevezys, Lituania, el 6 de mayo de 2025, durante los ejercicios militares 'Griffin Lightning 2025'.

AFP
Los miembros de la OTAN reunidos en Lituania.

Los miembros de la OTAN reunidos en Lituania.

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

WASHINGTON — El presidente Donald Trump aseguró este lunes que la OTAN "debería avergonzarse de sí misma" y volvió a insinuar la idea de que Estados Unidos podría abandonar la Alianza Atlántica.

"Van a verlo muy pronto. La OTAN no ha estado a la altura, la OTAN debería avergonzarse de sí misma", aseguró el mandatario al ser preguntado en un acto celebrado en la Casa Blanca sobre si aún está pensando en retirar a su país de la organización.

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Trump, que a lo largo de sus dos mandatos ha criticado duramente a la OTAN, ha insinuado varias veces en las últimas semanas que Washington se desentenderá de la mayor Alianza militar del globo por la falta de apoyo de los socios europeos—varios de los cuales han cerrado espacio aéreo y bases a operativos militares estadounidenses para atacar Irán— en la operación Furia Épica, iniciada por EEUU e Israel el pasado 28 de febrero.

El magnate neoyorquino incluso aseguró la semana pasada que las relaciones de EEUU ahora mismo son mejores con China, considerado el gran rival geoestratégico de Washington, que con la OTAN.

"La OTAN no estará ahí"

Trump afirmó que si alguna vez hay una guerra entre las dos mayores potencias mundiales, "la OTAN no estará ahí".

El republicano ha instado a su vez a los aliados asiáticos y europeos a solventar el cierre parcial del estrecho de Ormuz —por donde pasa buena parte del petróleo y gas que se exporta globalmente— que ha estado implementando Teherán en respuesta a Furia Épica.

Groenlandia

Trump criticó de nuevo a sus socios de la OTAN por la falta de compromiso en la guerra con Irán y reavivó la disputa en torno a Groenlandia, antes de la visita esta semana a Washington del secretario general de esa organización.

"Todo empezó, si quieren saber la verdad, con Groenlandia. Queremos Groenlandia. Ellos no quieren dárnosla. Y yo dije: 'adiós'", declaró el presidente estadounidense en rueda de prensa.

El mandatario quiere anexar Groenlandia, un vasto territorio ártico bajo soberanía de Dinamarca, miembro de la alianza del tratado del Atlántico Norte (OTAN), pero dio marcha atrás ante las protestas de los aliados europeos.

"La OTAN es un tigre de papel", reiteró el presidente estadounidense durante una rueda de prensa, y subrayó que el presidente ruso Vladimir "Putin no tiene miedo de la OTAN".

"Nos tiene miedo a nosotros, muchísimo miedo. Me lo ha dicho a menudo", afirmó.

La visita de Rutte a EEUU

El mandatario estadounidense denunció que los aliados "hicieron todo lo posible" para no ayudar a Estados Unidos. "Ni siquiera quisieron facilitarnos pistas de aterrizaje", remarcó.

El jefe de la OTAN, Mark Rutte, tiene prevista una reunión el miércoles en Washington con Trump, el secretario de Estado Marco Rubio y el secretario de Defensa Pete Hegseth, anunció el viernes la Alianza.

"Es un tipo formidable. El secretario general es genial", afirmó Trump.

Rutte trata de mantener el equilibrio entre los ataques del presidente estadounidense contra los socios europeos, a los que ha calificado de "cobardes", y su defensa, sin enfadar a Trump.

El presidente de Estados Unidos también arremetió contra los aliados de Estados Unidos en Asia, y citó a Corea del Sur, Japón y Australia, a los que acusó de haberse mantenido al margen del conflicto en Medio Oriente.

"Tenemos 45.000 soldados en Corea del Sur para protegerlos de Kim Jong Un, con quien me llevo muy bien. Ha dicho cosas muy amables sobre mí", afirmó Trump, en alusión al líder norcoreano.

FUENTE: Con información de AFP y EFE

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