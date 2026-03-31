martes 31  de  marzo 2026
ENERGíA

Precios del petróleo ceden ante la esperanza de una desescalada en Medio Oriente

El barril de petróleo estadounidense, el West Texas Intermediate para entrega en mayo perdió un 1,46% y cerró en 101,38 dólares

Tanques para petróleo en el puerto de Hong Kong, China.

Tanques para petróleo en el puerto de Hong Kong, China.

PETER PARKS// AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

Los precios del petróleo terminaron a la baja el martes, luego de las declaraciones del presidente de Irán de tener la "voluntad" de terminar la guerra.

El precio del barril de Brent del mar del Norte para entrega en junio, contrato de referencia a partir del miércoles pero ya utilizado por el mercado, cedió un 3,18% hasta 103,97 dólares.

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Su equivalente estadounidense, el barril de West Texas Intermediate para entrega en mayo perdió un 1,46% hasta 101,38 dólares.

La caída de las cotizaciones se dio luego de que el presidente iraní, Masud Pezeshkian, asegurara que "tenemos la voluntad para poner fin a este conflicto, siempre y cuando se cumplan las condiciones esenciales".

Sus declaraciones fueron en respuesta a las del presidente Donald J. Trump quien, según el Wall Street Journal, dijo a sus funcionarios estar preparado para terminar la ofensiva militar que ya ajustó más de un mes.

"La volatilidad va a ser fuerte, porque continuamos viendo movimientos impulsados por titulares", explicó Phil Flynn, de The Price Futures Group.

"El estado actual de las negociaciones sigue sin ser claro", indicaron analistas de Briefing.com.

FUENTE: Con información con AFP.

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