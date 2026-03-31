Confianza de los consumidores en EEUU aumenta en marzo

La confianza de los consumidores en Estados Unidos continuó al alza en marzo, pese a las preocupaciones por el encarecimiento temporal de los precios de la gasolina, según una encuesta publicada el martes.

El índice de confianza del Conference Board subió hasta 91,8 puntos desde los 91,0 en febrero, cuando también creció. Economistas preveían una caída inicial hasta 87,5 puntos.

GUERRA CONTRA IRÁN Secretario de Defensa de EEUU revela que visitó en secreto a las tropas en Oriente Medio

Enfrentamiento Rubio apuesta por "revisar" la relación de EEUU con la OTAN por la postura de España y otros sobre Irán

La cifra llega en respuesta de los consumidores a una mejora en las condiciones laborales y de las empresas, aunque las perspectivas podrían cambiar por los efectos de la guerra en Medio Oriente.

El subíndice sobre el futuro tuvo un descenso de 1,7 puntos hasta 70,9 puntos.

"Como era de esperar, dadas las perturbaciones del petróleo por la guerra en Irán, las expectativas de inflación media y mediana a 12 meses de los consumidores subieron en marzo hasta niveles no vistos desde agosto de 2025", dijo The Conference Board en un comunicado.

"Comentarios sobre los precios y el costo de los bienes sugieren que el costo de vida se mantiene como una prioridad de los consumidores", dijo Dana Peterson, la economista jefe del Conference Board.

FUENTE: Con información de AFP.