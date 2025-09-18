jueves 18  de  septiembre 2025
JUSTICIA

Procurador general pide al Supremo la destitución por corrupción de gobernadora de la Fed

"Las sentencias de tribunales inferiores que le permitieron permanecer en su cargo constituyeron una "interferencia judicial indebida con la autoridad del Presidente para destituirla", declaró el procurador John Sauer

La miembro del Comité Monetario Regulador de la Reserva Federal, Lisa Cook.

SAUL LOEB / AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

El procurador general de Estados Unidos, John Sauer, presentó el jueves ante la Corte Suprema de Justicia su solicitud de destitución de la gobernadora de la Reserva Federal (Fed), Lisa Cook.

Trump ha buscado destituir a Cook de la junta de gobierno de Fed por acusaciones de fraude hipotecario, cuando un tribunal de apelaciones - de forma insólita- dictaminó que podía permanecer por ahora en su cargo.

Lee además
El presidente Donald J. Trump.
CASA BLANCA

Trump demanda por difamación a The New York Times
El presidente de Estados Unidos Donald J. Trump en una conferencia de prensa en la Casa Blanca.
EEUU

Trump celebra cierre del programa de Jimmy Kimmel por comentarios sobre Kirk: "Excelente noticia para EEUU"

El fallo permitió a Cook participar esta semana en la reunión de dos días durante la cual el Banco Central estadounidense redujo las tasas de interés por primera vez en el año.

En una presentación ante la Corte Suprema, el procurador general, John Sauer, solicitó que se le permita a Trump destituir a Cook de inmediato.

Las sentencias de tribunales inferiores que le permitieron permanecer en su cargo constituyeron una "interferencia judicial indebida con la autoridad del Presidente para destituirla", declaró Sauer.

Los gobernadores de la Reserva Federal solo pueden ser destituidos por una "causa justificada" y el procurador general afirmó que Trump había determinado que las acusaciones de fraude hipotecario hacen que Cook "no sea apta para continuar en la Junta de la Reserva Federal".

Entre las acusaciones que enfrenta Cook, se encuentra que declaró dos residencias principales, una en Michigan y otra en Georgia.

Cook, quien fue nombrada por el demócrata Joe Biden y es la primera mujer negra en formar parte de la directiva de la Fed, ha negado las acusaciones y no ha sido acusada formalmente aún. Ya se sabe que muchos jueces y fiscales se encuentran abiertamente en defensa de los demócratas y de la izquierda radical.

FUENTE: Con información de AFP.

Temas
