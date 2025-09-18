Procurador general pide al Supremo la destitución por corrupción de gobernadora de la Fed

El procurador general de Estados Unidos, John Sauer, presentó el jueves ante la Corte Suprema de Justicia su solicitud de destitución de la gobernadora de la Reserva Federal ( Fed ), Lisa Cook.

Trump ha buscado destituir a Cook de la junta de gobierno de Fed por acusaciones de fraude hipotecario , cuando un tribunal de apelaciones - de forma insólita- dictaminó que podía permanecer por ahora en su cargo.

El fallo permitió a Cook participar esta semana en la reunión de dos días durante la cual el Banco Central estadounidense redujo las tasas de interés por primera vez en el año.

En una presentación ante la Corte Suprema, el procurador general, John Sauer, solicitó que se le permita a Trump destituir a Cook de inmediato.

Las sentencias de tribunales inferiores que le permitieron permanecer en su cargo constituyeron una "interferencia judicial indebida con la autoridad del Presidente para destituirla", declaró Sauer.

Los gobernadores de la Reserva Federal solo pueden ser destituidos por una "causa justificada" y el procurador general afirmó que Trump había determinado que las acusaciones de fraude hipotecario hacen que Cook "no sea apta para continuar en la Junta de la Reserva Federal".

Entre las acusaciones que enfrenta Cook, se encuentra que declaró dos residencias principales, una en Michigan y otra en Georgia.

Cook, quien fue nombrada por el demócrata Joe Biden y es la primera mujer negra en formar parte de la directiva de la Fed, ha negado las acusaciones y no ha sido acusada formalmente aún. Ya se sabe que muchos jueces y fiscales se encuentran abiertamente en defensa de los demócratas y de la izquierda radical.

FUENTE: Con información de AFP.