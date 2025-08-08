viernes 8  de  agosto 2025
Putin habla con aliados antes de un posible encuentro con Trump

Estas llamadas tienen lugar el día que expira el ultimátum lanzado a Rusia la semana pasada por Trump, para hacer avanzar las negociaciones con Ucrania

&nbsp;El presidente ruso Vladimir Putin recibe en el Kremlin al enviado especial de Trump, Steve Witkoff, para las negociaciones sobre Ucrania.

 GAVRIIL GRIGOROV/ AFP

GAVRIIL GRIGOROV/ AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

Vladimir Putin habló el viernes por teléfono con el presidente chino, Xi Jinping, y el primer ministro indio, Narendra Modi, antes de un encuentro previsto, en los próximos días, con su homólogo estadounidense, Donald Trump, para intentar poner fin al conflicto en Ucrania.

Estas llamadas tienen lugar el día que expira el ultimátum lanzado a Rusia la semana pasada por Trump, para hacer avanzar las negociaciones con Ucrania, bajo la amenaza de nuevas sanciones de Estados Unidos.

La ofensiva a gran escala de Rusia contra Ucrania, lanzada en febrero de 2022, ha dejado por lo menos decenas de miles de muertos en los dos bandos y grandes destrucciones.

Pero tras más de tres años de combates, las posiciones de Kiev y Moscú siguen siendo irreconciliables. Se acusa a Rusia de bloquear las negociaciones con sus exigencias maximalistas, mientras su ejército tiene ventaja en el frente y sigue ganando terreno.

En un intento por avanzar en las negociaciones, el enviado estadounidense Steve Witkoff fue recibido en el Kremlin por Putin, un encuentro catalogado por ambas partes de muy positivo.

Esto supuso una aceleración diplomática que desembocó el jueves en el anuncio de Rusia de un "acuerdo de principio" para una reunión, en los próximos días, entre los mandatarios estadounidense y ruso.

Se trataría de la primera reunión en persona entre ambos desde junio de 2019 en Japón. Sin embargo, por el momento no se ha anunciado ni la fecha ni el lugar.

No hay "soluciones simples"

En este contexto, Putin informó el viernes por teléfono a su homólogo chino, Xi Jinping, de los "resultados" de las conversaciones sobre el conflicto mantenidas el miércoles con Witkoff, indicó el Kremlin.

"China se complace de ver que Rusia y Estados Unidos mantienen el contacto, mejoran sus relaciones y promueven una solución política a la crisis ucraniana", declaró Xi Jinping a su homólogo ruso, según la agencia oficial de noticias Xinhua.

El presidente chino "subrayó que los asuntos complejos no tienen soluciones simples", y añadió que "China siempre apoyará (...) la paz y la promoción de las negociaciones", detalló la televisión pública CCTV.

Por su parte, el primer ministro indio, Narendra Modi, declaró que mantuvo una "buena" conversación con su "amigo" Putin.

En un comunicado, el Kremlin afirmó que Putin también habló con Modi sobre los "resultados" tras su encuentro con el enviado estadounidense.

En la víspera, Putin ya había recibido al consejero en Seguridad Nacional del dirigente indio.

Estos intercambios se llevaron a cabo después de la decisión de Trump de imponer 50% de aranceles a los productos indios importados por Estados Unidos, ya que reprocha a India que compre petróleo a Rusia.

Ultimátum de EEUU

Washington ha amenazado con imponer colosales aranceles a los países que comercien con Rusia, como India y China.

Pero el jueves, Trump, preguntado por si mantendría o no su ultimátum a Rusia --que expira el viernes--, respondió: "Eso dependerá de Putin, vamos a ver qué dice".

"Muy decepcionado", agregó, al referirse a su par ruso. En julio ya utilizó en varias ocasiones esta expresión en alusión a él por la falta de progreso en las negociaciones entre Ucrania y Rusia.

Las posiciones entre los dos bandos beligerantes siguen en las antípodas. La última ronda de negociaciones directas entre ambos países en Estambul en julio sólo terminó en un nuevo canje de prisioneros y cuerpos de soldados.

Entretanto, el ejército ruso prosigue sus bombardeos en Ucrania y sus ataques en el frente, donde sus soldados son más numerosos y están mejor equipados.

Moscú pide que Ucrania le ceda cuatro regiones parcialmente ocupadas (Donetsk, Lugansk, Zaporiyia y Jersón), además de Crimea anexionada en 2014, y que renuncie a las entregas de armas occidentales y a la adhesión a la OTAN.

Exigencias inaceptables para Ucrania, que desea la retirada de las tropas rusas y garantías de seguridad occidentales, entre ellas que sigan suministrándole armas y el despliegue de un contingente europeo, a lo que Rusia se opone.

Ucrania pide también, en coordinación con sus aliados europeos, un alto al fuego de 30 días, que Moscú rechaza.

FUENTE: Con información de AFP.

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
