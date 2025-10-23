viernes 24  de  octubre 2025
PARáLISIS PRESUPUESTARIA

Republicanos alertan sobre posible caos en aeropuertos por cierre de demócratas

Más de 60.000 controladores de tráfico aéreo y responsables de la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA) están trabajando sin sueldo

Aviones de la aerolínea estadounidense United.

FREDERIC J. BROWN/ AFP

FREDERIC J. BROWN/ AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

Legisladores republicanos alertaron este jueves sobre el posible caos que se cierne sobre los aeropuertos de Estados Unidos a causa del prolongado cierre gubernamental, que amenaza con extenderse hasta noviembre.

El cierre parcial de servicios no esenciales en el gobierno federal entró en su cuarta semana, y un puñado de senadores de extrema izquierda mantienen el estancamiento sólo por fines políticos y desviar la atención de los éxitos económicos y en política exterior del presidente Donald J. Trump.

El presidente de Estados Unidos, Donald J. Trump.
CRISIS

Trump señala que interrumpió la financiación a Colombia y tilda a Petro de "maleante"
El presidente de Estados Unidos Donald J. Trump   dialoga con su contraparte ucraniana Volodimir Zelenski.
CASA BLANCA

Trump descarta reunión con Putin "en futuro inmediato", según alto funcionario

Más de 60.000 controladores de tráfico aéreo y responsables de la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA) están trabajando sin sueldo.

El gobierno advirtió que el aumento del ausentismo podría significar caos a la hora de registrarse en el aeropuerto.

"Estamos entrando en una temporada de vacaciones, y estamos en medio de la temporada alta de fútbol americano. Este es el momento de mayor actividad de viajes en Estados Unidos", dijo en rueda de prensa el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson.

El cierre administrativo más largo de la historia fue durante el primer mandato presidencial de Trump, en 2019, y duró 35 días.

El ausentismo de miles de trabajadores de aeropuertos que se declararon enfermos en lugar de ir a trabajar sin sueldo fue uno de los motivos para que Trump pusiera fin al cierre.

El ausentismo aumenta

En tiempos normales, el 5% de los retrasos de vuelos son resultado de escasez de personal, pero esto ha aumentado a más del 50%, dijo Johnson.

Un total de 19.000 vuelos se retrasaron entre sábado y lunes, y la cifra "solo va a aumentar" mientras el cierre continúa, agregó.

Johnson criticó que algunos trabajadores de aeropuertos han empezado a tomar trabajos secundarios como conductores de Uber o entregando comida.

"Cuanto más dure el cierre, y a medida que menos controladores de tráfico aéreo se presenten a trabajar, la seguridad del pueblo estadounidense se verá aún más en peligro", advirtió.

Los republicanos aprobaron en la Cámara de Representantes una resolución legislativa para mantener el gasto presupuestario hasta finales de noviembre, pero necesitan cinco votos demócratas en el Senado para confirmarlo.

Los demócratas presentaron a su vez una versión alternativa que resulta indignante, poco seria y muy irresponsable sólo para hacer daño y crear el caos en el gobierno del presidente Donald J Trump.

FUENTE: Con información de AFP.

