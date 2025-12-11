jueves 11  de  diciembre 2025
Revista Time nombra a "arquitectos de la IA" como personalidad del año

Jensen Huang de Nvidia, Sam Altman de OpenAI, y Elon Musk de xAI figuran entre los innovadores que han "tomado las riendas de la Historia, desarrollando tecnología y remodelando la información, el clima y nuestros medios de vida", señaló la revista

La foto de la Portada de Time muestra al grupo de creadores y desarrolladores de la Inteligencia Artificial, lo que se ha convertido en el paradigma del desarrollo moderno.

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

La revista Time nombró el jueves como su personalidad del año a los "arquitectos de la Inteligencia Artificial (IA)", por considerar que su trabajo en el desarrollo de esta tecnología de vanguardia está transformando la humanidad.

Jensen Huang de Nvidia, Sam Altman de OpenAI, y Elon Musk de xAI figuran entre los innovadores que han "tomado las riendas de la Historia, desarrollando tecnología y tomando decisiones que están remodelando el panorama de la información, el clima y nuestros medios de vida", señaló la revista estadounidense.

"Reorientaron la política gubernamental, alteraron las rivalidades geopolíticas y llevaron robots a los hogares. La IA emergió, podría decirse, como la herramienta más relevante en la competencia entre grandes potencias desde el advenimiento de las armas nucleares", añadió Time.

Una de las dos portadas de la revista es un homenaje a la famosa fotografía de 1932 de un grupo de obreros de la construcción durante su descanso en un rascacielos de Nueva York.

En la ilustración de Time, sentados en una viga metálica suspendida sobre una ciudad aparecen el jefe de Meta, Mark Zuckerberg; Lisa Su, de la empresa de semiconductores AMD; Elon Musk, de xAI; Jensen Huang, de Nvidia; Sam Altman, de OpenAI; Demis Hassabis, de la división de IA de Google, DeepMind; Dario Amodei de Anthropic y, por último, la experta de la Universidad de Stanford, Fei-Fei Li, considerada la "madrina" de la IA.

Junto a modelos de IA populares como ChatGPT y Claude, Time también destacó a inversionistas como Masayoshi Son, CEO de SoftBank, quien ha invertido miles de millones de dólares en esta tecnología.

La distinción de Time, concedida desde 1927, suele destacar personalidades influyentes en la escena internacional, aunque no necesariamente populares o respaldadas por la revista neoyorquina. Entre los premiados están desde Adolf Hitler en 1938, hasta la estrella pop Taylor Swift en 2023.

El título del año pasado recayó en Donald Trump, entonces presidente electo.

La tecnología más impactante de la historia

Según Time, propiedad del multimillonario de Silicon Valley Marc Benioff, 2025 fue el año en que la IA pasó de ser una tecnología prometedora a convertirse en realidad. Y fue cuando el uso de ChatGPT más que se duplicó, hasta alcanzar al 10% de la población mundial.

"Esta es la tecnología más impactante de nuestra época", dijo Huang, director ejecutivo del fabricante de chips Nvidia -la empresa más valiosa del mundo- a Time.

El ejecutivo pronosticó que la IA terminará haciendo crecer la economía global de 100 billones de dólares a 500 billones de dólares.

Diversas personas han presentado demandas legales este año alegando que los chatbots contribuyeron con suicidios y crisis de salud mental.

En uno de estos casos, los padres de Adam Raine, un adolescente estadounidense que se quitó la vida a los 16 años, han demandado OpenAI porque afirman que el ChatGPT le proporcionó a su hijo información sobre métodos de suicidio.

Time también menciona la eliminación de puestos de trabajos debido al reemplazo de personal humano por máquinas.

Para elaborar su portada, sin embargo, la revista evitó el uso de IA y eligió artistas humanos.

Para Thomas Hudson, analista de la firma de investigación Forrester, la elección de los titanes de la IA como personalidad del año es un acierto.

"La IA ha sido el centro de gravedad de 2025 para la economía y la fuente de interminables debates sobre cómo moldeará el futuro de nuestras sociedades", dijo en un comunicado.

FUENTE: Con información de AFP.

