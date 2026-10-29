jueves 29  de  octubre 2026
Diplomacia

Rubio se reúne en Atlanta con los cancilleres del G20 para abordar las guerras de Ucrania e Irán

La cita tiene como objetivo principal preparar la cumbre de líderes del G20 que el presidente Trump acogerá en diciembre en su club de golf de Doral

El secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, habla durante una mesa redonda sobre la industria minera estadounidense con el presidente Donald Trump, en el Departamento de Estado en Washington D.C.

El secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, habla durante una mesa redonda sobre la industria minera estadounidense con el presidente Donald Trump, en el Departamento de Estado en Washington D.C.

AFP
Por Elena Moreno

ATLANTA -- El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, recibirá este viernes en Atlanta a los ministros de Exteriores del G20, entre ellos el ruso Serguéi Lavrov, para una reunión de dos días marcada por la guerra de Irán y los nuevos esfuerzos para poner fin al conflicto en Ucrania.

La cita tiene como objetivo principal preparar la cumbre de líderes del G20 que el presidente estadounidense, Donald Trump, acogerá en diciembre en su club de golf de Doral, a las afueras de Miami.

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La reunión se celebra además en la recta final de la campaña para las elecciones de medio mandato del próximo martes, en las que los republicanos se juegan conservar la mayoría en el Congreso.

Rubio participó el pasado martes, de forma inusual, en un mitin electoral de Trump para movilizar a sus votantes ante unas encuestas que favorecen a los demócratas debido al alza de los precios derivados de la impopular guerra de Irán.

La Administración de Trump busca ante el G20 un compromiso para garantizar la libertad de navegación, especialmente en el estrecho de Ormuz, una vía estratégica para el comercio de petróleo bloqueada por la guerra con la República Islámica.

Mar Negro y expansionismo de China

Washington quiere abordar también la situación en el mar Negro, afectada por la guerra de Ucrania, y en el mar de la China Meridional, donde denuncia el expansionismo de Pekín.

Atlanta, conocida como la capital del sur de Estados Unidos, es, según el Departamento de Estado, "el escenario ideal para estas conversaciones" por su condición de "centro global de diplomacia, conectividad y comercio".

Entre los asistentes estará el canciller brasileño, Mauro Vieira, en pleno repunte de las tensiones entre los Gobiernos de Trump y de Luiz Inácio Lula da Silva, después de que Estados Unidos acogiera a Flávio Bolsonaro, excandidato presidencial envuelto en acusaciones de corrupción que huyó de Brasil tras perder las elecciones del domingo.

Además, Lavrov viajará a Estados Unidos después de que la Cancillería rusa denunciara demoras de Washington en la concesión de los visados a su delegación, un problema que, según aseguró, se resolvió "a última hora".

Ucrania, que no pertenece al G20, no ha sido invitada a las reuniones del grupo bajo la presidencia estadounidense de este año. Washington sí ha invitado, en cambio, a Polonia, un aliado cuya incorporación como miembro permanente respalda.

La visita de Lavrov se produce en medio de los renovados esfuerzos de la Casa Blanca para poner fin a la guerra de Ucrania, tras más de cuatro años de conflicto: Trump envió la semana pasada a su emisario Steve Witkoff a reunirse por separado con los presidentes de Rusia, Vladímir Putin, y de Ucrania, Volodímir Zelenski.

Reunión de EEUU, Rusia y China

Trump y Putin trabajan además para organizar una reunión con el presidente chino, Xi Jinping, en noviembre, durante la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) en Shenzhen (China) para abordar la guerra de Ucrania, lo que ha provocado el malestar de Zelenski por su exclusión.

Putin también está invitado a la cumbre de líderes del G20 de diciembre en Miami, aunque el Kremlin ha condicionado su asistencia al desarrollo del encuentro previo en China.

La última participación del presidente ruso en una cumbre del G20 fue en Japón, en 2019.

FUENTE: Con información de EFE

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