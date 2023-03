¿Sabremos finalmente el verdadero origen de la pandemia de COVID-19?

WASHINGTON - El Congreso de Estados Unidos aprobó casi por unanimidad en ambas Cámaras un proyecto de ley para desclasificar información altamente sensible sobre posibles vínculos entre la pandemia de COVID-19 y un laboratorio chino sospechoso de filtrar el virus mortal.

El Senado votó la semana pasada para exigir a la Directora de Inteligencia Nacional, Avril Haines, que desclasificara el material, lo que significa que el proyecto de ley ahora irá a la Oficina Oval para ser promulgado por el presidente Joe Biden.

Cuando se presentó la versión del Senado del proyecto de ley en febrero, su coautor el senador republicano Josh Hawley dijo que cualquiera que preguntara si el COVID-19 se había originado en un laboratorio fue "silenciado y tildado de teórico de la conspiración".

"Ahora estos 'escépticos prudentes' quedan reivindicados. El pueblo estadounidense merece saber la verdad", agregó el senador republicano Hawley.

La pandemia de COVID-19 o SARS-COVID-2 estalló en 2019 en la ciudad de Wuhan, en el este de China, y hasta ahora ha provocado casi siete millones de muertes en el mundo, según recuentos oficiales, más de un millón de ellas en Estados Unidos.

¿Existe la posibilidad de una conclusión final?

Pero los funcionarios de la salud y la comunidad de inteligencia estadounidense, según la Casa Blanca- siguen divididos sobre si se transmitió a los humanos a través de un animal infectado o se escapó del Instituto de Virología de Wuhan.

El Departamento de Energía concluyó con que el virus probablemente escapó debido a un accidente de laboratorio, de acuerdo con la evaluación del FBI pero contradiciendo las conclusiones de varias otras agencias.

Robert Redfield, exdirector de los Centros para el Control y Protección de Enfermedades (CDC), defendió la teoría de la fuga de laboratorio ante los senadores el miércoles, mientras que el Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas y los Institutos Nacionales de Salud identificaron a un animal infectado como un probable culpable.

Según la versión oficial de la Casa Blanca, "básicamente, existe consenso en la comunidad de inteligencia de que el brote no es el resultado de un arma biológica o ingeniería genética. Lo que no hay consenso es si es o no una fuga de laboratorio", agregó Haines.