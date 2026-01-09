Se crean menos empleos en diciembre, pero existen millones de puestos disponibles

Letrero en la entrada de un negocio que anuncia la búsqueda de empleados.

Estados Unidos creó menos empleos de lo esperado en diciembre, según informó este viernes el Departamento de Trabajo .

En el último mes de 2025 se crearon unos 50.000 puestos de trabajo, una cifra inferior a los 56.000 revisados de noviembre; sin embargo, existen en el país más de 7 millones de empleos disponibles .

A pesar de las cifras de diciembre, la tasa de desempleo descendió ligeramente, de 4,5% a 4,4%.

En 2025, se crearon un total de 584.000 puestos de trabajo, muy por debajo a los 2 millones del año anterior.

Los inversores estarán atentos a los últimos datos por su posible impacto sobre las tasas de interés.

Un deterioro del mercado laboral podría impulsar a la Reserva Federal a bajar las tasas antes de lo previsto con el fin de estimular la economía.

Si bien las cifras de diciembre fueron aceptables, el crecimiento del empleo se ha desacelerado significativamente durante el último año, mientras que la tasa de desempleo se ha acercado a sus niveles más altos desde 2021.

La cifra de creación de puestos de trabajo difundida este viernes fue inferior a los 73.000 nuevos empleos previstos por los economistas consultados por Dow Jones Newswires y The Wall Street Journal.

Según el Departamento de Trabajo, el empleo continuó con una tendencia al alza en los sectores de restaurantes y bares, atención médica y asistencia social, mientras cayó en el sector minorista.

En el gobierno federal se perdieron asimismo 277.000 puestos de trabajo, un 9,2%, desde enero pasado, cuando el sector había alcanzado su punto máximo de ocupación, señaló el departamento.

Mercado laboral en contracción desde mediados de 2024

"El crecimiento del empleo en 2025 fue el más débil en más de una década, con excepción del período de la pandemia", dijo en un comunicado Elizabeth Warren, principal representante demócrata en el Comité Bancario del Senado.

Si bien el informe general es positivo, el director de inversiones de Northlight Asset Management, Chris Zaccarelli, prevé que los escépticos destacarán el "muy magro aumento de 50.000 puestos de trabajo".

"En esencia, estamos viendo la confirmación de la idea de que la creación de empleo es débil y que las empresas han estado despidiendo trabajadores", señaló en una nota.

Pero estas cifras están dadas por la cantidad de despidos en los gobiernos federales, estatales y locales.

"No hay luces rojas en este momento, pero sí luces amarillas de advertencia y existe cierto riesgo de que la economía se estanque", aunque los datos oficiales y la tendencia indican lo contrario a la opinión de Zaccarelli

La ligera disminución de la tasa de desempleo registrada en diciembre podría deberse en parte a los trabajadores que quedaron inactivos debido al largo cierre del gobierno entre octubre y mediados de noviembre, comentó la economista Nancy Vanden Houten, de Oxford Economics, en un documento previo al informe del viernes.

"En general, la situación del mercado laboral sigue siendo frágil, ya que las empresas priorizan el control de costos", cuando el tema de la inteligencia artificial se ha convertido en un pilar clave.

FUENTE: Con información de AFP.