viernes 9  de  enero 2026
EEUU

Se crean menos empleos en diciembre, pero existen millones de puestos disponibles

En el último mes de 2025 se crearon unos 50.000 puestos de trabajo, una cifra inferior a los 56.000 revisados de noviembre; sin embargo, existen en el país más de 7 millones de empleos disponibles

Letrero en la entrada de un negocio que anuncia la búsqueda de empleados.

Letrero en la entrada de un negocio que anuncia la búsqueda de empleados.

FREDERIC J. BROWN / AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

En el último mes de 2025 se crearon unos 50.000 puestos de trabajo, una cifra inferior a los 56.000 revisados de noviembre; sin embargo, existen en el país más de 7 millones de empleos disponibles.

Lee además
El líder de la minoría de los demócratas en el Senado Chuck Schumer.
DIVISIONES INTERNAS

Estratega demócrata critica a su partido por rechazar captura de Maduro: "EEUU tiene derecho a defenderse"
Estados Unidos confisca otro pbuque petrolero vinculado al régimen chavista
OPERACIÓN LANZA DEL SUR

EEUU confisca un tercer petrolero vinculado al régimen chavista: "Las flotas fantasma no eludirán la justicia"

A pesar de las cifras de diciembre, la tasa de desempleo descendió ligeramente, de 4,5% a 4,4%.

En 2025, se crearon un total de 584.000 puestos de trabajo, muy por debajo a los 2 millones del año anterior.

Los inversores estarán atentos a los últimos datos por su posible impacto sobre las tasas de interés.

Un deterioro del mercado laboral podría impulsar a la Reserva Federal a bajar las tasas antes de lo previsto con el fin de estimular la economía.

Si bien las cifras de diciembre fueron aceptables, el crecimiento del empleo se ha desacelerado significativamente durante el último año, mientras que la tasa de desempleo se ha acercado a sus niveles más altos desde 2021.

La cifra de creación de puestos de trabajo difundida este viernes fue inferior a los 73.000 nuevos empleos previstos por los economistas consultados por Dow Jones Newswires y The Wall Street Journal.

Según el Departamento de Trabajo, el empleo continuó con una tendencia al alza en los sectores de restaurantes y bares, atención médica y asistencia social, mientras cayó en el sector minorista.

En el gobierno federal se perdieron asimismo 277.000 puestos de trabajo, un 9,2%, desde enero pasado, cuando el sector había alcanzado su punto máximo de ocupación, señaló el departamento.

Mercado laboral en contracción desde mediados de 2024

"El crecimiento del empleo en 2025 fue el más débil en más de una década, con excepción del período de la pandemia", dijo en un comunicado Elizabeth Warren, principal representante demócrata en el Comité Bancario del Senado.

Si bien el informe general es positivo, el director de inversiones de Northlight Asset Management, Chris Zaccarelli, prevé que los escépticos destacarán el "muy magro aumento de 50.000 puestos de trabajo".

"En esencia, estamos viendo la confirmación de la idea de que la creación de empleo es débil y que las empresas han estado despidiendo trabajadores", señaló en una nota.

Pero estas cifras están dadas por la cantidad de despidos en los gobiernos federales, estatales y locales.

"No hay luces rojas en este momento, pero sí luces amarillas de advertencia y existe cierto riesgo de que la economía se estanque", aunque los datos oficiales y la tendencia indican lo contrario a la opinión de Zaccarelli

La ligera disminución de la tasa de desempleo registrada en diciembre podría deberse en parte a los trabajadores que quedaron inactivos debido al largo cierre del gobierno entre octubre y mediados de noviembre, comentó la economista Nancy Vanden Houten, de Oxford Economics, en un documento previo al informe del viernes.

"En general, la situación del mercado laboral sigue siendo frágil, ya que las empresas priorizan el control de costos", cuando el tema de la inteligencia artificial se ha convertido en un pilar clave.

FUENTE: Con información de AFP.

Temas
Te puede interesar

Wall Street abre prudente ante datos de empleo en EEUU

Hijo del último Sah pide a Trump que intervenga urgente en Irán

Europa debería tomar "en serio" a Trump sobre Groenlandia, advierte Vance

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

La gobernante interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.
EEUU

Venezuela libera cifra "importante" de presos políticos bajo presión de Trump que mantiene advertencias

Trump quiere prohibir el acceso a grandes inversores al mercado de viviendas unifamiliares. 
ACCESO A LA VIVIENDA

Legisladores de Florida respaldan propuesta de Trump de vetar a grandes inversores al mercado de casas

El presidente Donald Trump habla con los periodistas a bordo del Air Force One.
Movimiento diplomático

Trump confirma que Washington evalúa reabrir la embajada de EEUU en Caracas

El líder de la minoría de los demócratas en el Senado Chuck Schumer.
DIVISIONES INTERNAS

Estratega demócrata critica a su partido por rechazar captura de Maduro: "EEUU tiene derecho a defenderse"

Los dictadores de Cuba, Raúl Castro y Miguel Diaz-Canel.
Política

Trump sobre el régimen castrista: "Cuba pende de un hilo, está en serios problemas"

Te puede interesar

Papa León XIV, Robert Prevost, dirigiéndose a la multitud desde el balcón principal de la logia central de la Basílica de San Pedro por primera vez, después de que los cardenales finalizaran el cónclave, en El Vaticano.
EXCLUSIVA

El Vaticano habría intentado mediar por Maduro, pero el dictador no aceptó propuestas

Por MARINELLYS TREMAMUNNO
Manifestantes iraníes en el centro de Londres piden el derrocamiento del régimen.
REBELIóN POLíTICA

Hijo del último Sah pide a Trump que intervenga urgente en Irán

Estados Unidos confisca otro pbuque petrolero vinculado al régimen chavista
OPERACIÓN LANZA DEL SUR

EEUU confisca un tercer petrolero vinculado al régimen chavista: "Las flotas fantasma no eludirán la justicia"

From Cuba to America, George Feldenkreis.
CINE

Un filme inspirador: El hombre detrás de Perry Ellis International

Vista de la embajada de Estados Unidos en Caracas, Venezuela, el 12 de marzo de 2019.
VENEZUELA

Diplomáticos de EEUU llegan a Caracas para evaluar la reapertura gradual de la embajada