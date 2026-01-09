Wall Street abre prudente ante datos de empleo en EEUU

Agentes de la Bolsa de Nueva York durante una sesión de trabajo.

Wall Street abrió con una ligera alza este viernes, luego de la publicación oficial de cifras de empleo que muestran la misma desaceleración en la creación de puestos de trabajo desde mediados de 2024.

En los primeros intercambios, el Dow Jones ganaba 0,19%, el índice Nasdaq descendía 0,05% y el ampliado S&P 500 subía 0,15%.

La Bolsa de Nueva York cerró el jueves con resultados dispares, con los inversores expectantes por la publicación oficial de datos de empleo en Estados Unidos de diciembre.

El Dow Jones subió un 0,55%, el Nasdaq retrocedió un 0,44% y el S&P 500 se mantuvo estable (+0,01%).

"Se ha invertido mucho dinero en el sector tecnológico" en los últimos años, recuerda Adam Sarhan, de 50 Park Investments.

Pero ahora los inversores buscan diversificar sus activos y "se dirigen hacia otros sectores del mercado".

Los valores relacionados con la inteligencia artificial estuvieron "bajo presión" a finales de 2025, añade el analista, ya que parte del mercado temía que el sector tardara demasiado en rentabilizar las inversiones.

El jueves, las empresas de semiconductores se estancaron, mientras que los sectores de la gran distribución, los servicios financieros o la energía cerraron al alza.

