viernes 9  de  enero 2026
LA BOLSA

Wall Street abre prudente ante datos de empleo en EEUU

En los primeros intercambios, el Dow Jones ganaba 0,19%, el índice Nasdaq descendía 0,05% y el ampliado S&P 500 subía 0,15%

Agentes de la Bolsa de Nueva York durante una sesión de trabajo.

Agentes de la Bolsa de Nueva York durante una sesión de trabajo.

ANGELA WEIS / AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

Wall Street abrió con una ligera alza este viernes, luego de la publicación oficial de cifras de empleo que muestran la misma desaceleración en la creación de puestos de trabajo desde mediados de 2024.

En los primeros intercambios, el Dow Jones ganaba 0,19%, el índice Nasdaq descendía 0,05% y el ampliado S&P 500 subía 0,15%.

Lee además
El buque de asalto anfibio USS Iwo Jima (LHD-7) de la @USNavy ha salido oficialmente de Norfolk rumbo a Venezuela.
ALERTA

Clara advertencia a aliados de La Habana: presencia de buques de EEUU al norte de Cuba
Imagen del Puerto de Miami.
ECONOMíA

El déficit comercial de EEUU: el más bajo en 15 años

La Bolsa de Nueva York cerró el jueves con resultados dispares, con los inversores expectantes por la publicación oficial de datos de empleo en Estados Unidos de diciembre.

El Dow Jones subió un 0,55%, el Nasdaq retrocedió un 0,44% y el S&P 500 se mantuvo estable (+0,01%).

"Se ha invertido mucho dinero en el sector tecnológico" en los últimos años, recuerda Adam Sarhan, de 50 Park Investments.

Pero ahora los inversores buscan diversificar sus activos y "se dirigen hacia otros sectores del mercado".

Los valores relacionados con la inteligencia artificial estuvieron "bajo presión" a finales de 2025, añade el analista, ya que parte del mercado temía que el sector tardara demasiado en rentabilizar las inversiones.

El jueves, las empresas de semiconductores se estancaron, mientras que los sectores de la gran distribución, los servicios financieros o la energía cerraron al alza.

FUENTE: Con información de AFP.

Temas
Te puede interesar

Departamento del Tesoro anuncia la salida de EEUU del Fondo Verde para el Clima

El Dow Jones cierra con récord en Wall Street tras operación en Venezuela

Wall Street a punto de cerrar un año de importantes avances

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

La gobernante interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.
EEUU

Venezuela libera cifra "importante" de presos políticos bajo presión de Trump que mantiene advertencias

Trump quiere prohibir el acceso a grandes inversores al mercado de viviendas unifamiliares. 
ACCESO A LA VIVIENDA

Legisladores de Florida respaldan propuesta de Trump de vetar a grandes inversores al mercado de casas

El presidente Donald Trump habla con los periodistas a bordo del Air Force One.
Movimiento diplomático

Trump confirma que Washington evalúa reabrir la embajada de EEUU en Caracas

El líder de la minoría de los demócratas en el Senado Chuck Schumer.
DIVISIONES INTERNAS

Estratega demócrata critica a su partido por rechazar captura de Maduro: "EEUU tiene derecho a defenderse"

Los dictadores de Cuba, Raúl Castro y Miguel Diaz-Canel.
Política

Trump sobre el régimen castrista: "Cuba pende de un hilo, está en serios problemas"

Te puede interesar

Papa León XIV, Robert Prevost, dirigiéndose a la multitud desde el balcón principal de la logia central de la Basílica de San Pedro por primera vez, después de que los cardenales finalizaran el cónclave, en El Vaticano.
EXCLUSIVA

El Vaticano habría intentado mediar por Maduro, pero el dictador no aceptó propuestas

Por MARINELLYS TREMAMUNNO
Manifestantes iraníes en el centro de Londres piden el derrocamiento del régimen.
REBELIóN POLíTICA

Hijo del último Sah pide a Trump que intervenga urgente en Irán

Estados Unidos confisca otro pbuque petrolero vinculado al régimen chavista
OPERACIÓN LANZA DEL SUR

EEUU confisca un tercer petrolero vinculado al régimen chavista: "Las flotas fantasma no eludirán la justicia"

From Cuba to America, George Feldenkreis.
CINE

Un filme inspirador: El hombre detrás de Perry Ellis International

Vista de la embajada de Estados Unidos en Caracas, Venezuela, el 12 de marzo de 2019.
VENEZUELA

Diplomáticos de EEUU llegan a Caracas para evaluar la reapertura gradual de la embajada