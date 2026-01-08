Estratega demócrata critica a su partido por rechazar captura de Maduro: "EEUU tiene derecho a defenderse"

El líder de la minoría de los demócratas en el Senado Chuck Schumer.

MIAMI.- El estratega y experto demócrata David Brock criticó duramente este jueves a dirigentes de su propio partido por la forma en que han respondido a la captura de Nicolás Maduro por parte de la administración del presidente Donald Trump, calificando la reacción de algunos demócratas como un reflejo de “oponerse primero, pensar después”.

En un artículo de opinión publicado en el Washington Post, Brock instó a los demócratas a replantear su respuesta frente a la operación militar estadounidense en Venezuela y la decisión de llevar ante la justicia estadounidense a Maduro y su esposa, Cilia Flores, quienes enfrentan cargos federales que incluyen conspiración de narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína y delitos relacionados con armas.

“Los demócratas deberían decirlo claramente: Estados Unidos tiene derecho a defenderse. Tiene derecho a llevar a criminales extranjeros ante un tribunal estadounidense. Si parece que defendemos la soberanía de un narcoestado sobre los barrios estadounidenses, merecemos perder”, escribió Brock, reseñado por Fox News.

Divisiones internas en el Partido Demócrata

La captura de Maduro —resultado de ataques estadounidenses el sábado pasado que culminaron con su arresto en Venezuela— ha generado una marcada división dentro del Partido Demócrata. Algunos legisladores han calificado la acción de Trump como una violación de la Constitución y un posible motivo de juicio político.

“El gobierno de Biden ofrecía una recompensa de 25 millones de dólares por el dictador venezolano Nicolás Maduro. Quería que se fuera. Al igual que la mayoría de los demócratas. Pero eso era entonces”, agregó Brock.

Señaló que después de la captura, “se ha extendido un reflejo familiar en la política demócrata: oponerse primero, pensar después”.

“Operación policial”

Brock sostuvo que la acción estadounidense no fue una invasión ni una ocupación, sino una “operación policial” ejecutada con fuerza militar para capturar a Maduro. En ese sentido recordó declaraciones del secretario de Estado, Marco Rubio, quien calificó la misión de extracción como una redada de arresto impecablemente coordinada, descartando comparaciones con intervenciones prolongadas como la de Irak.

En su artículo, Brock también criticó al líder de la minoría demócrata en el Senado, Chuck Schumer, por lo que él considera una respuesta que favorece a los republicanos al centrar las críticas en prerrogativas institucionales en lugar de en la seguridad nacional y la lucha contra el narcotráfico.

“¿Cuál es entonces la postura correcta? No es una condena reflexiva ni un cheque en blanco. Es una fuerza con límites. Es un mensaje simple que los votantes entienden: Bien, arresten al narcotraficante. Ahora dígannos cómo termina”, concluyó Brock.

FUENTE: Con información de Fox News