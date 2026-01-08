jueves 8  de  enero 2026
DIVISIONES INTERNAS

Estratega demócrata critica a su partido por rechazar captura de Maduro: "EEUU tiene derecho a defenderse"

David Brock señaló que después de la captura, “se ha extendido un reflejo familiar en la política demócrata: oponerse primero, pensar después”

El líder de la minoría de los demócratas en el Senado Chuck Schumer.

El líder de la minoría de los demócratas en el Senado Chuck Schumer.

TASOS KATOPODIS/ AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- El estratega y experto demócrata David Brock criticó duramente este jueves a dirigentes de su propio partido por la forma en que han respondido a la captura de Nicolás Maduro por parte de la administración del presidente Donald Trump, calificando la reacción de algunos demócratas como un reflejo de “oponerse primero, pensar después”.

En un artículo de opinión publicado en el Washington Post, Brock instó a los demócratas a replantear su respuesta frente a la operación militar estadounidense en Venezuela y la decisión de llevar ante la justicia estadounidense a Maduro y su esposa, Cilia Flores, quienes enfrentan cargos federales que incluyen conspiración de narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína y delitos relacionados con armas.

“Los demócratas deberían decirlo claramente: Estados Unidos tiene derecho a defenderse. Tiene derecho a llevar a criminales extranjeros ante un tribunal estadounidense. Si parece que defendemos la soberanía de un narcoestado sobre los barrios estadounidenses, merecemos perder”, escribió Brock, reseñado por Fox News.

Divisiones internas en el Partido Demócrata

La captura de Maduro —resultado de ataques estadounidenses el sábado pasado que culminaron con su arresto en Venezuela— ha generado una marcada división dentro del Partido Demócrata. Algunos legisladores han calificado la acción de Trump como una violación de la Constitución y un posible motivo de juicio político.

“El gobierno de Biden ofrecía una recompensa de 25 millones de dólares por el dictador venezolano Nicolás Maduro. Quería que se fuera. Al igual que la mayoría de los demócratas. Pero eso era entonces”, agregó Brock.

Señaló que después de la captura, “se ha extendido un reflejo familiar en la política demócrata: oponerse primero, pensar después”.

“Operación policial”

Brock sostuvo que la acción estadounidense no fue una invasión ni una ocupación, sino una “operación policial” ejecutada con fuerza militar para capturar a Maduro. En ese sentido recordó declaraciones del secretario de Estado, Marco Rubio, quien calificó la misión de extracción como una redada de arresto impecablemente coordinada, descartando comparaciones con intervenciones prolongadas como la de Irak.

En su artículo, Brock también criticó al líder de la minoría demócrata en el Senado, Chuck Schumer, por lo que él considera una respuesta que favorece a los republicanos al centrar las críticas en prerrogativas institucionales en lugar de en la seguridad nacional y la lucha contra el narcotráfico.

“¿Cuál es entonces la postura correcta? No es una condena reflexiva ni un cheque en blanco. Es una fuerza con límites. Es un mensaje simple que los votantes entienden: Bien, arresten al narcotraficante. Ahora dígannos cómo termina”, concluyó Brock.

FUENTE: Con información de Fox News

Temas
Clara advertencia a aliados de La Habana: presencia de buques de EEUU al norte de Cuba

Fallo judicial niega acceso de legisladores demócratas a centro 'Alligator Alcatraz' en Florida

Secretario de la ONU "lamenta" la salida de EEUU de múltiples organizaciones internacionales

VENEZUELA

Dan a conocer nombres de los primeros 22 presos políticos en libertad, incluidos extranjeros
VENEZUELA

Dan a conocer nombres de los primeros 22 presos políticos en libertad, incluidos extranjeros

ALERTA

Clara advertencia a aliados de La Habana: presencia de buques de EEUU al norte de Cuba
ALERTA

Clara advertencia a aliados de La Habana: presencia de buques de EEUU al norte de Cuba

El presidente Donald Trump. 
Economía

Trump anuncia que Venezuela comprará solo productos "made in USA" con el dinero del petróleo

Recaudador de Impuestos del Condado de Miami-Dade, Dariel Fernández.
TOLERANCIA CERO

Miami-Dade: Advierten multa y cárcel para quienes usen permisos fraudulentos de parking para discapacitados

Imagen de referencia de una aereonave de Cubana de Aviación. 
CUBA

Avión oficial cubano aborta aterrizaje en Venezuela en medio de vigilancia aérea de Estados Unidos

Trump quiere prohibir el acceso a grandes inversores al mercado de viviendas unifamiliares. 
ACCESO A LA VIVIENDA

Legisladores de Florida respaldan propuesta de Trump de vetar a grandes inversores al mercado de casas

Por CÉSAR MENÉNDEZ
Los dictadores de Cuba, Raúl Castro y Miguel Diaz-Canel.
Política

Trump sobre el régimen castrista: "Cuba pende de un hilo, está en serios problemas"

VENEZUELA

Dan a conocer nombres de los primeros 22 presos políticos en libertad, incluidos extranjeros
VENEZUELA

Dan a conocer nombres de los primeros 22 presos políticos en libertad, incluidos extranjeros

ALERTA

Clara advertencia a aliados de La Habana: presencia de buques de EEUU al norte de Cuba
ALERTA

Clara advertencia a aliados de La Habana: presencia de buques de EEUU al norte de Cuba

Imagen de referencia de una aereonave de Cubana de Aviación. 
CUBA

Avión oficial cubano aborta aterrizaje en Venezuela en medio de vigilancia aérea de Estados Unidos