viernes 9  de  enero 2026
OPERACIÓN LANZA DEL SUR

EEUU confisca un tercer petrolero vinculado al régimen chavista: "Las flotas fantasmas no eludirán la justicia"

La operación fue ejecutada por infantes de marina y marineros de la Fuerza de Tarea Conjunta Lanza del Sur (Southern Spear), con apoyo directo del DHS

Cortesía X @Sec_Noem
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- Estados Unidos confiscó en las primeras horas de este viernes el buque cisterna Olina en aguas internacionales del mar Caribe, en lo que representa el tercer petrolero incautado en la semana por su presunta vinculación con operaciones petroleras sancionadas relacionadas con el régimen chavista, informaron autoridades estadounidenses.

La operación fue ejecutada por infantes de marina y marineros de la Fuerza de Tarea Conjunta Lanza del Sur (Southern Spear), con apoyo directo del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), y se realizó sin incidentes tras un despliegue desde el portaaviones USS Gerald R. Ford, según comunicó el Comando Sur de Estados Unidos (SOUTHCOM).

La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, afirmó que la acción envía un mensaje inequívoco a las redes criminales internacionales. “Los criminales del mundo están sobre aviso”, declaró.

“Flota fantasma”

De acuerdo con Noem, el Olina forma parte de la denominada “flota fantasma”, sospechosa de transportar petróleo embargado y de intentar evadir la acción de las fuerzas estadounidenses tras zarpar desde Venezuela.

“El buque había salido de Venezuela intentando eludir a las fuerzas estadounidenses. Las flotas fantasma no eludirán la justicia ni se ocultarán bajo falsas reivindicaciones de nacionalidad”, subrayó la funcionaria, quien destacó la coordinación entre el DHS, el Departamento de Guerra, el Departamento de Estado y el Departamento de Justicia para garantizar un abordaje “seguro y conforme a la ley”.

Noem aseguró que la Guardia Costera de Estados Unidos continuará confiscando petroleros sancionados y eliminando “fuentes de financiación para actividades ilícitas, incluido el narcoterrorismo”. “Esto es dominar el mar”, enfatizó.

Operación antes del amanecer

Por su parte, el Comando Sur confirmó que la interdicción del Olina se produjo en una acción antes del amanecer, respaldada por todo el poder del Grupo Anfibio Listo de la Armada estadounidense, incluidas las plataformas del USS Iwo Jima, USS San Antonio y USS Fort Lauderdale.

“Una vez más, nuestras fuerzas interinstitucionales conjuntas enviaron un mensaje claro: no hay refugio seguro para los criminales”, señalaron voceros militares, al reafirmar que la Operación Lanza del Sur se mantiene firme en su misión de defender a Estados Unidos y restablecer la seguridad en el hemisferio occidental.

La incautación del Olina se suma a las realizadas el miércoles contra otros dos petroleros. El primero, el Bella 1, de bandera rusa —actualmente denominado Marinera— fue interceptado tras una persecución de dos semanas cuando se dirigía a Rusia. El segundo, el M/T Sophia, fue capturado sin resistencia en aguas del Caribe.

Interdicción marítima

El Comando Europeo de Estados Unidos confirmó que el Bella 1 fue abordado luego de reiterados intentos de la Guardia Costera, y que la operación se desarrolló en presencia de buques militares rusos en las inmediaciones, sin que se registraran incidentes hostiles. El Ministerio de Defensa del Reino Unido también confirmó que brindó apoyo operativo durante esa interdicción.

En cuanto al M/T Sophia, las autoridades estadounidenses lo identificaron como parte de la “flota oscura”, integrada por embarcaciones que operan sin bandera, apagan sistemas de identificación o falsifican rutas para realizar actividades ilícitas. La nave es escoltada actualmente hacia territorio estadounidense.

De acuerdo con fuentes oficiales, la campaña de bloqueo naval ha provocado que al menos 16 petroleros sancionados intenten evadir la cuarentena impuesta por Washington, utilizando métodos como la alteración de señales electrónicas y el cambio fraudulento de nombres y registros.

Las autoridades estadounidenses reiteraron que mantendrán una política de aplicación estricta de sanciones y de interdicción marítima como parte de su estrategia para cortar el financiamiento ilícito vinculado al régimen venezolano.

FUENTE: Con información de redes sociales / Infobae

