martes 15  de  septiembre 2026
WASHINGTON

Secretario del Tesoro se reúne el fin de semana con su homólogo de China

Uno de los temas a tratar en el encuentro son el apoyo de China a las sanciones económicas y financieras de EEUU a Irán

El secretario del Tesoro Scott Bessent&nbsp;

El secretario del Tesoro Scott Bessent 

ROBERTO SCHMIDT/AFP
Por Leonardo Morales

El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, informó que se reuniría con su homólogo chino, He Lifeng, este fin de semana, a pocos días de un encuentro entre el presidente Donald J. Trump y Xi Jinpoing.

Interrogado por legisladores sobre las medidas tomadas para impedir que Teherán eluda las sanciones impuestas por Washington en medio del conflicto de Medio Oriente, Bessent respondió que las advertencias de la Casa Blanca han sido escuchadas por Pekín.

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"Hemos sancionado a tres bancos. Con China hemos mantenido conversaciones privadas muy positivas, y espero que continúen este fin de semana cuando me reúna con mi homólogo chino, el viceprimer ministro He Lifeng", declaró Bessent ante la Comisión de Servicios Financieros de la Cámara de Representantes.

"Estoy seguro de que continuarán durante la visita de Estado del presidente Jinping", añadió.

Está previsto que el presidente chino, Xi Jinping, visite Washington el 24 de septiembre para reunirse con el presidente Donald J. Trump.

Una fuente cercana a las conversaciones previstas para este fin de semana dijo que es probable que se lleven a cabo conversaciones sobre inteligencia artificial.

Bessent anunció un "Día D económico" para Irán, comprometiéndose a asfixiar económicamente a Teherán.

China es uno de los principales socios económicos del régimen de Irán, al que compraba con precios baratos gran parte de su producción de petróleo.

[email protected]

FUENTE: Con información de AFP.

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