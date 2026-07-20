lunes 20  de  julio 2026
CASA BLANCA

Trump felicita a vicepresidente Vance por nacimiento de su cuarto hijo

"¡Felicidades! Un niño perfecto para la maravillosa familia Vance", escribió el presidente Donald J. Trump en su red Truth Social. Alec Neel Vance ahora se une a sus hermanos Ewan, Vivek y Mirabel

El vicepresidente de Estados Unidos JD Vance

El vicepresidente de Estados Unidos JD Vance

MARK SCHIEFELBEIN / AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, felicitó este lunes al vicepresidente, J. D. Vance, por el nacimiento de su cuarto hijo este domingo.

"¡Felicidades! Un niño perfecto para la maravillosa familia Vance", escribió el mandatario en su red Truth Social.

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La segunda dama de Estados Unidos, Usha Vance, dio a luz a su cuarto hijo, según anunció el domingo el vicepresidente Vance.

Alec Neel Vance es el pequeño de los hijos de la pareja, y se une a Ewan, Vivek y Mirabel.

El cuarto hijo

"Usha y el bebé están felices y sanos, y nuestros hijos están encantados de conocer a su hermano pequeño", aseguró el vicepresidente en un mensaje en redes sociales, donde agradeció su atención y cuidado a los médicos y al personal del Centro Médico Militar Nacional Walter Reed y de la Unidad Médica de la Casa Blanca.

Es la primera vez en más de 150 años que una segunda dama da a luz mientras su esposo ocupa el cargo.

La última vez fue en 1870, cuando el vicepresidente, Schuyler Colfax, y su esposa, Ellen Maria Colfax, aumentaron la familia.

El nacimiento del cuarto hijo de Vance se suma a otro nacimiento en la Administración Trump, ya que la secretaria de Prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, tuvo a su segundo hijo el pasado 1ro de mayo y se incorporó al trabajo la semana pasada.

FUENTE: Con información de EFE.

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