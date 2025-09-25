jueves 25  de  septiembre 2025
REESTRUCTURACIóN

Starbucks anuncia cierre de cafeterías y el despido de cientos de empleados

La cadena Starbucks también anunció en un comunicado la eliminación de vacantes aún no cubiertas, en el marco de un plan de reestructuración por 1.000 millones de dólares

La cadena Starbucks tiene más de 18.000 establecimientos en todo el mundo.

RONALDO SCHEMIDT/ AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

La cadena estadounidense de cafeterías Starbucks informó este jueves el cierre de locales y el despido de más de 900 empleados.

La empresa también anunció en un comunicado la eliminación de vacantes aún no cubiertas, en el marco de un plan de reestructuración por 1.000 millones de dólares (857 millones de euros).

Según se desprende de una carta del consejero delegado, Brian Niccol, la compañía prevé cerrar el 1% de sus establecimientos actuales en Estados Unidos y Canadá, lo que dejaría el saldo al cierre del año fiscal 2025 en los 18.300 puestos de venta.

"Hemos identificado cafeterías en las que no podemos crear el entorno físico que esperan nuestros clientes y socios, o en las que no vemos una vía para alcanzar la rentabilidad financiera. Estas ubicaciones serán cerradas", ha razonado Niccol en la misiva.

De acuerdo con el comunicado de la empresa, se volverá a ampliar el número de locales. Además, durante los próximos 12 meses se mejorarán más de 1.000 tiendas en cuanto a su "diseño" y "calidez".

Las cafeterías afectadas serán notificadas esta misma semana, aunque Starbucks ha asegurado que tratará de reubicar a los empleados cuando sea posible. De no serlo, podrán acogerse al paquete de indemnizaciones de la empresa.

FUENTE: Con información de AFP.

