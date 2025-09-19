Demócratas del Senado de EEUU rechazan propuesta para evitar cierre del gobierno federal

El presidente de la minoría demócrata en el Senado Chuck Schumer.

El Senado estadounidense rechazó este viernes un proyecto de ley de finanzas provisional para impedir el cierre del gobierno federal, después de que la mayoría republicana lo hubiera aprobado por un estrecho margen en la Cámara de Representantes.

Ambas cámaras entran en receso la próxima semana y vuelven a trabajar el 29 de septiembre.

El año fiscal estadounidense se termina el 30 de septiembre, con lo cual los riesgos de un "shutdown" (cierre) son elevados.

El proyecto de ley fue aprobado con 217 votos a favor y 212 en contra por los representantes, mientras que en el Senado (100 escaños) los republicanos, que cuentan con una corta mayoría, necesitaban siete votos demócratas por las condiciones especiales del proyecto. Solo consiguieron uno.

Los demócratas en el Senado, como ya se ha hecho habitual, habían declarado que bloquearían la medida hasta que los republicanos accedan a negociar con ellos.

Los representantes republicanos presentaron el proyecto de ley a principios de esta semana para financiar los diversos organismos federales hasta el 21 de noviembre, así como más fondos para aumentar la seguridad de funcionarios gubernamentales.

