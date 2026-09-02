miércoles 2  de  septiembre 2026
ENERGíA

Precio del petróleo en EEUU cruza otra vez la barrera de 90 dólares el barril

El valor de crudo estadounidense subió un 0,88%, y alcanzó así su nivel más alto desde el pasado 8 de junio, y cerró en 91,01 dólar el barril

Pozos en una zona petrolera de California.

Pozos en una zona petrolera de California.

ROBYN BECK / AFP
Por Leonardo Morales

El precio del petróleo intermedio de Texas (WTI, por sus siglas en inglés), la referencia en Estados Unidos, superó este miércoles los 91 dólares el barril.

El valor de crudo estadounidense subió un 0,88 %, y alcanzó así su nivel más alto desde el pasado 8 de junio.

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Al término de la sesión, los contratos de futuros del WTI para el mes de octubre, la referencia en Estados Unidos, sumaron 0,79 dólares respecto al cierre del martes y concluyó la jornada en 91,01 dólares el barril.

El mercado del petróleo vivió una nueva sesión al alza presionado por la reanudación de la ofensiva de Estados Unidos contra el régimen de los ayatolás.

El presidente Donald J. Trump, dijo el martes que no intenta "forzar" a Irán a negociar, expresó confianza en la posición de Washington en el conflicto e instó al pueblo iraní a sublevarse contra el régimen de Teherán.

EEUU en control del Estrecho de Ormuz

Por su parte, el secretario de Energía estadounidense, Chris Wright, aseguró que más de 17 millones de barriles de petróleo atravesaron el Estrecho de Ormuz el pasado lunes, el mayor volumen registrado desde el inicio de la guerra con Irán a finales de febrero.

Estados Unidos está garantizando el paso por el Estrecho de Ormuz, que antes de la guerra era clave para el 15% de crudo mundial. La guerra hizo subir otra vez el valor de mercado del llamado oro negro en las últimas dos semanas, después que había descendido por debajo de los 70 dólares.

Estados Unidos ha establecido un corredor marítimo junto a la costa de Omán para facilitar el paso de petroleros de sus aliados del Golfo, que en ocasiones son embarcaciones pequeñas que navegan de noche.

Sin embargo, Irán ha atacado repetidamente barcos que utilizan esta ruta y exige a los buques comerciales que empleen un corredor situado junto a sus aguas.

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FUENTE: Con información de AFP.

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