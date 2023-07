The New York Times elimina su departamento para deportes

NUEVA YORK — The New York Times eliminará su departamento deportivo y usará material de The Athletic , un website que adquirió el año pasado por 550 millones de dólares.

“Aunque sabemos que esta decisión será decepcionante para algunos, creemos que es la correcta para nuestros lectores y maximizará las fortalezas respectivas de las salas de redacción del Times y del Athletic”, escribieron el lunes en un memo al personal el presidente de New York Times Co., A.G. Sulzberger y la CEO, Meredith Kopit Levien.

Aseguraron que la cobertura deportiva crecerá con el cambio.

“Bajo nuestro plan, el portal digital, los boletines informativos, los contenidos en redes sociales, la página deportiva y la versión impresa se beneficiarán de las más de 150 notas aproximadamente que The Athletic produce cada día sobre ligas, equipos y jugadores en todo Estados Unidos y todo el mundo”, escribieron los ejecutivos.

The New York Times Co. anunció a inicios del año pasado que compraría The Athletic como parte de su estrategia de tener más suscriptores pagos en momentos en que sigue en declive el negocio de la publicidad impresa.

FUENTE: Con informacin de AP