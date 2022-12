The New York Times bajo huelga por disputa salarial

Imagen de la sede del periódico The New York Times.

NUEVA YORK - Más de 1.000 empleados de The New York Times comenzaron una huelga en la medianoche del jueves ante la falta de acuerdo con la empresa para aumentar los salarios, en un hecho sin precedentes en cuatro décadas.

Periodistas y otros trabajadores del legendario periódico en Estados Unidos se declararon en huelga durante 24 horas.

El NewsGuild de Nueva York, sindicato que representa a los trabajadores en huelga, manifestó que uno de los principales puntos de fricción es la negativa de la dirección a aumentar los salarios en consonancia con la alta inflación.

"Más de 1.100 trabajadores del New York Times están oficialmente en huelga, la primera de esta magnitud en la empresa en cuatro décadas", tuiteó el sindicato a primera hora de la mañana del jueves.

La huelga no debería impedir la publicación del diario el viernes. Un artículo publicado en la edición digital precisa que durante el parón, "trabajadores no sindicalizados de la sala de redacción serán en gran parte responsables de la producción de informaciones".

Una manifestación frente a la sede del diario, en el corazón de Manhattan, estaba prevista a las 18H00 GMT.

La portavoz del New York Times, Danielle Rhoades Ha, dijo a los medios estadounidenses en un comunicado que las negociaciones no se habían roto y expresó su "decepción" ante este medida ya que ambas partes no están aún en "un callejón sin salida".

Phoebe Lett, productora de podcasts del medio, tuiteó: "Es desgarrador tener que estar con casi 1.200 compañeros que lo sacrifican todo por el bien de este lugar pidiendo humildemente a @nytimes que nos demuestre que nos valora. Pero aquí estamos".

El sindicato dijo que sus miembros están "dispuestos a hacer lo que haga falta para conseguir una redacción mejor para todos".

La prensa estadounidense ha sufrido como todos los medios el zarpazo de la pandemia de covid y ahora está afectada por la alta inflación.