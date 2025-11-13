jueves 13  de  noviembre 2025
RELACIONES

Toyota anuncia inversión de $10.000 millones en EEUU

El anuncio se produce en momentos en que Washington estimula a Japón para que realice inversiones por un valor de 550.000 millones de dólares en territorio estadounidense

El logo del fabricante japonés Toyota.

El logo del fabricante japonés Toyota.

KAZUHIRO NOGI / AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

El gigante automovilístico japonés Toyota, líder mundial del sector, anunció el jueves que invertirá hasta 10.000 millones de dólares adicionales en Estados Unidos en los próximos cinco años, lo que confirma una cifra adelantada por el presidente Donald Trump.

El anuncio se produce en momentos en que Washington estimula a Japón para que realice inversiones por un valor de 550.000 millones de dólares en territorio estadounidense, a cambio de una reducción de los aranceles impuestos a las empresas niponas.

Lee además
Pamela Bondi, fiscal general de EEUU, con Kash Patel, director del FBI.
RéGIMEN CUBANO

Justicia imputa en EEUU a piloto del régimen cubano involucrado en derribo de avionetas de Hermanos al Rescate
El Tesorero de los Estados Unidos, Brandon Beach, sostiene el último centavo acuñado en la Casa de la Moneda de EE. UU. el 12 de noviembre de 2025 en Filadelfia, Pensilvania.
ECONOMÍA

EEUU acuña su último centavo tras 232 años: ¿Qué pasará con los precios?

Esta nueva inyección de recursos "elevará el total de las inversiones de la empresa en Estados Unidos a cerca de 60.000 millones de dólares desde el inicio de sus actividades en territorio estadounidense hace casi 70 años", precisó Toyota en un comunicado.

La empresa no detalló ningún calendario para su puesta en marcha ni proporcionó una lista de proyectos.

En febrero, Toyota indicó que sus inversiones acumuladas ya realizadas en Estados Unidos ascendían a 49.000 millones de dólares.

El grupo emplea a unas 50.000 personas en ese país, donde cuenta con 11 fábricas.

Durante una visita a Tokio a finales de octubre, Trump había dicho que Toyota tenía previsto invertir 10.000 millones de dólares adicionales en Estados Unidos, aunque en ese momento la compañía matizó que era "difícil confirmar con exactitud la cifra".

Entre abril y septiembre, Washington impuso aranceles del 25% a los automóviles japoneses. A mediados de septiembre, los gravámenes fueron limitados al 15%.

FUENTE: Con información de AFP.

Temas
Te puede interesar

EEUU analiza recorte de aranceles a productos como café y bananas

Blue Origin se prepara para lanzar su cohete New Glenn tras varios retrasos

Menos ingresos provocan caída en las acciones de Disney

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

El Tesorero de los Estados Unidos, Brandon Beach, sostiene el último centavo acuñado en la Casa de la Moneda de EE. UU. el 12 de noviembre de 2025 en Filadelfia, Pensilvania.
ECONOMÍA

EEUU acuña su último centavo tras 232 años: ¿Qué pasará con los precios?

El reguetonero cubano Chocolate MC
VEREDICTO

Declaran culpable a reguetonero Chocolate MC por amenazas, ¿enfrenta cadena perpetua?

Brad Pitt e Inés de Ramón asisten al estreno mundial de F1® La Película en Times Square el 16 de junio de 2025 en la ciudad de Nueva York. 
CELEBRIDADES

Brad Pitt e Inés de Ramón "acaramelados" en estreno de "Jay Kelly"

El presidente de Estados Unidos Donald J. Trump durante la ceremonia en honor a los veteranos y los caídos en combate
POLíTICA EN EEUU

Trump: Demócratas intentan "desviar" la atención por sus continuos fracasos

El delantero brasileño Vinicius gesticula durante un partido de su selección contra Colombia, el 20 de marzo de 2025.
FÚTBOL

Vinicius asegura que "estamos evolucionando" previo a amistosos de Brasil

Te puede interesar

Iván Simonovis, exfuncionario policial venezolano, en el marco de la X edición del Diálogo Presidencial del Grupo IDEA.
ENTREVISTA

Iván Simonovis: "Para derrotar al narcotráfico, primero hay que desmontar la dictadura en Venezuela"

Por Carlos Armando Cabrera
Varias personas caminan dentro de uno de los emblemáticos parques de Disney Magic Kingdom.
GANANCIAS

Menos ingresos provocan caída en las acciones de Disney

El director interino del ICE, Todd Lyons (C), habla durante una conferencia de prensa con la secretaria del DHS, Kristi Noem, sobre las labores de control migratorio en curso en Chicago y sus suburbios, el 30 de octubre de 2025, en Gary, Indiana
SEGURIDAD

Empleado de senadora demócrata finge ser abogado ante el ICE para liberar a inmigrante con antecedentes

Un lente capta el avance de un crucero y detrás la plataforma de lanzamiento en Cabo Cañaveral utilizada por Blue Origin y su megacohete New Glenn.
SECTOR ESPACIAL

Blue Origin se prepara para lanzar su cohete New Glenn tras varios retrasos

El Tesorero de los Estados Unidos, Brandon Beach, sostiene el último centavo acuñado en la Casa de la Moneda de EE. UU. el 12 de noviembre de 2025 en Filadelfia, Pensilvania.
ECONOMÍA

EEUU acuña su último centavo tras 232 años: ¿Qué pasará con los precios?