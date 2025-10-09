Trump acusa a medios de prensa de ultraizquierda de apoyar a grupo terrorista Antifa

Periodistas reunidos en la Casa Blanca con el presidente Donald J. Trump y miembros de su gabinete.

El presidente estadounidense Donald Trump instó a creadores de contenido de derecha a denunciar públicamente a quienes apoyan al grupo terrorista Antifa.

El presidente invitó a una mesa de debate a "periodistas independientes" el miércoles para referirse al grupo terrorista Antifa, al que la Casa Blanca acusa de incitar y actuar con extrema violencia contra los conservadores y sembrar el caos y la inseguridad entre la población.

En días recientes, Trump declaró a ese movimiento como organización terrorista interna.

Trump y los invitados también criticaron las campañas de incitación de los medios de prensa de la ultraizquierda y los culparon de exacerbar a los supuestos "antifascistas" de izquierda, protagonistas del caos en ciudades del país cuyo único objetivo es atacar de todas las formas posibles a la sociedad estadounidenses, la empresa privada y el capitalismo occidental en general.

"Considero que [Antifa] trabaja en conjunto con algunos medios de comunicación", declaró el Presidente frente al secretario de Estado Marco Rubio y otros funcionarios de la administración.

La difamación, mentiras y ataques

El republicano de 79 años, quien ha presentado múltiples demandas contra medios de prensa de la izquierda radical, también calificó a MSNBC de "enferma" y a ABC y NBC de "muy malas".

E incentivó a sus invitados a continuar la ofensiva contra este tipo de "prensa progresista o socialista": ¿Cuál dirías que es el peor medio, si se puede preguntar?

"Los mismos medios que están sentados en esta sala con nosotros nos han declarado nazis y fascistas a todos los que estamos en esta mesa, y llevan años haciéndolo", dijo Savanah Hernández, representante de la organización juvenil conservadora Turning Point USA, cuyo fundador, Charlie Kirk, fue recientemente asesinado por un seguidor del terrorismo de Antifa.

"Por eso Antifa se siente con el valor de atacarnos".

El influencer conservador Nick Sortor acusó por su lado a la prensa de mentir sobre la ofensiva migratoria del gobierno de Trump.

"La gente cree sinceramente, basándose en lo que sale de la basura que hay aquí, que se está deportando a ciudadanos estadounidenses", dijo, señalando la cabina de prensa.

Sortor llevó al evento una bandera nacional parcialmente quemada, asegurando haberla recuperado de Portland, una ciudad en la costa oeste de Estados Unidos que se ha convertido casi en un campo de guerra.

Trump dijo que Portland estaba a la merced de Antifa y envió tropas para sofocar las acciones violentas de este grupo contra los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y los conservadores en las calles.

El presidente Trump le pidió además a Sortor que le diera a la fiscal general Pam Bondi el nombre del hombre que quemó la bandera para que pudiera presentar cargos.

Un decreto presidencial promulgado en agosto castiga con hasta un año de prisión la quema de la bandera estadounidense.

Esperanza en la cadena CBS

Durante su campaña de reelección, Trump recurrió abundantemente a influencers y podcasters en redes sociales para difundir sus ideas.

De regreso a la Casa Blanca, los ha invitado a asistir a sus discursos en el Despacho Oval y a viajar a bordo del Air Force One.

Al mismo tiempo, ha intensificado su defensa contra los medios hostiles de extrema izquierda y ha sugerido que se revoquen las licencias de las cadenas de televisión que se dedican a impulsar la destrucción del país cuando el gobierno en Washington es conservador.

Trump se mostró agradecido y favorable a la cadena CBS, donde Bari Weiss, una destacada periodista y crítica de los medios de ultraizquierda tradicionales, fue nombrada recientemente editora jefe. "Tenemos esperanza en CBS", afirmó.

FUENTE: Con información de AFP.