CRISIS EN TEHERáN

Trump advierte al régimen de Irán sobre acciones militares de EEUU

El presidente de Estados Unidos Donald J. Trump afirma que Irán está en "grandes problemas" y advierte: "Si empiezan a matar gente como han hecho en el pasado, intervendremos", afirmó

Imagen del bombardero B2 de la fuerza aérea de EEUU.

AFP.
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

El presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó el viernes que Irán, escenario de importantes manifestaciones contra el gobierno, se encuentra en "grandes problemas", e insistió en sus amenazas de acciones contra Teherán.

"Irán está en grandes problemas. Según informaciones, el pueblo está tomando el control de ciertas ciudades que nadie creía posible hace solo unas semanas", manifestó Trump.

Cuando se le preguntó por su mensaje a los líderes iraníes, Trump respondió: "Más les vale que no empiecen a disparar, porque nosotros también empezaremos a disparar".

"Si empiezan a matar gente como han hecho en el pasado, intervendremos", afirmó Trump.

"Eso no significa enviar tropas sobre el terreno, sino golpearles muy, muy fuerte donde más les duele".

Irán vive más de 10 días de intensas protestas que dieron inicios por el desplome de la economía y la inflación del 40%, pero que se tornaron al pasar de los días en una rebelión política que pide el fin del régimen del Ayatolá Ali Jaimenei

FUENTE: Con información de AFP.

