Trump asegura que canceló segundo ataque en Venezuela, tras liberación de presos políticos

WASHINGTON .- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump , aseguró que canceló un "segundo ataque " en Venezuela , debido a las primeras medidas de libertad de presos políticos , decisión que consideró un “gesto muy importante e inteligente” de cooperación de Caracas, en medio de las presiones.

"Venezuela está liberando a un gran número de presos políticos como signo de 'búsqueda de paz'. Esto es un gesto muy importante e inteligente", dijo un mensaje publicado en su cuenta en Truth Social.

Afirmó que "Estados Unidos y Venezuela están trabajando bien juntos, especialmente en lo relativo a la reconstrucción de su infraestructura de petróleo y gas de una forma mucho más grande, mejor y más moderna".

Trump dio su mensaje en el contexto del proceso de entendimiento que mantiene con la jefa del régimen Delcy Rodríguez, quien asumió el cargo tras la captura de Nicolás Maduro en la acción militar del 3 de enero en suelo venezolano.

Segundo ataque cancelado

EEUU "ha cancelado la previamente esperada segunda oleada de ataques", dijo Trump, tras destacar la “cooperación” del régimen. "Parece que no será necesaria. Sin embargo, todos los barcos seguirán en sus puestos por motivos de seguridad", precisó.

Trump hizo hincapié en que "se invertirán al menos 100.000 millones de dólares (alrededor de 85.880 millones de euros) por parte de Big Oil" --nombre usado para describir a las principales petroleras estadounidenses--, con las que mantendrá este mismo viernes una reunión en la Casa Blanca para abordar la situación en Venezuela.

El régimen de Venezuela anunció este 8 de diciembre la liberación de un "número importante de personas” encarceladas por motivos políticos, incluidos ciudadanos extranjeros, entre ellos cinco españoles, que fueron puestos en libertad, según confirmó el Ministerio de Exteriores de España.

