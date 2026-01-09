Hijo del último Sah pide a Trump que intervenga urgente en Irán

El hijo exiliado del último Sah de Irán hizo un llamado este viernes al presidente estadounidense Donald Trump para que intervenga urgentemente en esa república islámica, sacudida por manifestaciones de protesta.

"Sr. Presidente, este es un llamado urgente e inmediato de su atención, apoyo y acción", escribió Reza Pahlavi en las redes sociales. "Por favor, prepárese para intervenir y ayudar al pueblo de Irán".

Varios factores han propiciado que la oposición en Irán tomara fuerza en un momento clave de inflexión del régimen dictatorial y una crisis económica sin predecedentes

La ofensiva de Israel contra Irán, el bombardeo de Estados Unidos a las plantas nucleares subterráneas que dejó en una crisis perenne al régimen del Ayatolá Alí Jaimenei, la confiscación de buques tanqueros iraníes por parte de Washington, la reinstauración de las sanciones y la captura del narcodictador Nicolás Maduro son elementos claves para el inminente derrocamiento.

El desestabilizador régimen de Irán

El régimen iraní, el causante principal de la desestabilización en el Medio Oriente en las últimas tres décadas, se encuentra en la peor situación que ha tenido desde que llegó al poder en 1979. Con una economía totalmente colapsada, el desplome del rial iraní, la enorme inflación del 40%, brutal represión y protestas que comenzaron a finales de diciembre y que han escalado por días, resulta muy probable un cambio radical del destino político y económico del país.

Informes no verificables hasta el momento dan cuenta de la toma de varias ciudades por la oposición iraní.

Las protestas, que iniciaron con carácter económico, se transformaron rápidamente en alzamientos políticos, que exigen el final del régimen, que se encuentra totalmente aislado luego de la separación de aliados importantes en el Medio Oriente como Libia, Siria, Catar y China, que se ha desentendido tras las incursiones de Israel y EEUU.

Por su parte, los grupos terroristas de Hamás y Hezbolá y sus ramificaciones, fieles y financiados del régimen iraní durante décadas, han sido prácticamente desarticulados.

La caída en picada del rial iraní fue un detonante importante. Su cotización es ahora a más de 1.400.000 por cada dólar estadounidense.

Más de 340 protestas se han suscitado en las 31 provincias de Irán, con un saldo de más de 40 muertes hasta ahora y casi 2.400 arrestos.

La ira de la población se ha incrementado desde que en 2022 Mahsa Amini, de 22 años, fuera asesinada por el simple hecho de no llevar correctamente el velo facial o hiyab. Amini falleció por las torturas bajo custodia policial, un hecho que generó protestas nacionales.

