miércoles 27  de  mayo 2026
GUERRA EN UCRANIA

Zelenski pide a Trump y al Congreso el envío de más municiones de defensa aérea

Ucrania depende casi por completo de sus aliados occidentales para la defensa aérea contra los misiles rusos, y pide a EEUU una respuesta rápida

Un misil tierra-aire MIM-104 Patriot fabricado en Estados Unidos es lanzado durante un ejercicio de fuego.

Un misil tierra-aire MIM-104 Patriot fabricado en Estados Unidos es lanzado durante un ejercicio de fuego.

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

KIEV — El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, envió una carta a su homólogo estadounidense, Donald Trump, y al Congreso de Estados Unidos para pedir un incremento en el envío de sistemas de misiles Patriot en medio de la cada vez más acuciante escasez de armamento por parte de Kiev para repeler los ataques rusos sobre su territorio.

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Pionera en un sistema de intercepción de drones, Ucrania depende casi por completo de sus aliados occidentales para la defensa aérea contra los misiles rusos.

"Es bastante raro que el líder de otro Estado se dirija simultáneamente al presidente y al Congreso de Estados Unidos con una carta, pero la situación actual requiere acción, una acción rápida y efectiva", señaló Zelenski en su discurso vespertino, publicado en su cuenta oficial en redes sociales.

El mandatario ucraniano afirmó que "es importante" que Estados Unidos escuche a Ucrania. "Entendemos que gran parte de la atención mundial está actualmente centrada en la guerra en Irán, pero la guerra aquí en Europa también debe llegar a su fin, una guerra muy sangrienta que ya está en su quinto año a plena escala", expresó el gobernante.

Zelensky: "Les pido su ayuda"

La carta, difundida por varios medios ucranianos, alude a que los envíos de misiles antiaéreos del programa PURL —la iniciativa de la OTAN que permite a países europeos adquirir armamento estadounidense para la defensa militar de Ucrania— no son suficientes para contrarrestar los bombardeos rusos.

"Para nosotros, para un país que lucha por su supervivencia, no hay nada más doloroso que ver baterías Patriot sin misiles cargados. Les pido su ayuda para proteger el espacio aéreo de Ucrania de los misiles rusos", expresa en su misiva, escrita en el Día de los Caídos y hecha pública este miércoles.

La petición se produce tras la reciente oleada de ataques rusos sobre la capital, Kiev, en represalia por los más de 20 muertos registrados tras un ataque ucraniano en una residencia de estudiantes en una zona ocupada por Rusia en Lugansk.

Pedidos en el Golfo

La guerra en Medio Oriente ha requerido de municiones de defensa antiaérea dado que los aliados de Estados Unidos en la región las usaron en grandes cantidades para hacer frente a los ataques iraníes.

Un alto cargo de la presidencia ucraniana admitió que encontrar munición para los sistemas de defensa antiaérea era "complicado".

"Es simplemente difícil encontrar misiles ahora mismo, cuando hay tantos otros pedidos en el Golfo y en otros lugares similares", afirmó la fuente.

La petición llega apenas unos días después de uno de los peores ataques combinados con misiles y drones lanzados contra Kiev desde que Rusia invadió Ucrania hace más de cuatro años.

FUENTE: Con información de Europa Press y AFP

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