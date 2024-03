Trump en contra de la prohibición general de TikTok en EEUU y dar dinero a Ucrania

"Lo que me disgusta es que sin TikTok harán que crezca Facebook, que para mí es un enemigo del pueblo , al igual que otros medios", declaró el único candidato en carrera por la nominación del Partido Republicano para las elecciones presidenciales del 5 de noviembre, durante una entrevista con la cadena televisiva CNBC.

Se trata de un cambio radical de postura para el exmandatario (2017-2021), quien emitió un decreto en agosto de 2020 para prohibir el uso de TikTok en Estados Unidos, alegando que esa plataforma popular entre los jóvenes para compartir videos cortos era una amenaza a la seguridad nacional.

Recurrida por la propia plataforma y creadores de contenidos, dos jueces federales de jurisdicciones distintas anularon la medida, en septiembre y diciembre de 2020, decisiones que no fueron impugnadas por el gobierno de Trump.

Por otra parte, el primer ministro húngaro, Viktor Orban, afirmó que Donald Trump le aseguró durante una reunión en Estados Unidos que "no dará ni un centavo" a Ucrania con el único objetivo de terminar la guerra.

Orban, el único dirigente de la Unión Europea que mantuvo estrechos vínculos con el Kremlin pese a la invasión rusa de Ucrania, se reunió el viernes con el candidato republicano en Florida.

"Tiene una visión muy clara, con la que es difícil discrepar. Dice: en primer lugar, no dará ni un centavo para la guerra entre Ucrania y Rusia" si regresa a la Casa Blanca, afirmó el dirigente nacionalista el domingo en la cadena pública M1.

"Si los estadounidenses no entregan dinero, los europeos no podrán financiar solos esta guerra. Y entonces la guerra acabará" porque "es evidente que Ucrania no puede lograrlo con sus medios", añadió.

El multimillonario tiene "planes bastante precisos sobre la manera" de traer la paz, según Orban.

La Cámara de Representantes

Los cincuenta miembros de una comisión de la Cámara de Representantes (baja) del Congreso votaron el jueves a favor de un proyecto de ley que obligaría, de ser adoptado, a la empresa matriz de TikTok, ByteDance, a vender su filial, bajo pena de ver prohibida su actividad en Estados Unidos.

El texto debería ser sometido a votación en la Cámara esta semana, según varios medios estadounidenses.

"Si la aprueban, la firmaré", declaró el viernes Joe Biden, ratificando que está dispuesto a promulgar esta nueva ley, apoyada por parlamentarios demócratas y republicanos.

Los legisladores están preocupados por los vínculos entre TikTok y las autoridades chinas, y advierten del riesgo de una transmisión masiva de datos de usuarios estadounidenses a China.

En varias ocasiones, el grupo aseguró que no había tenido ninguna exigencia del gobierno chino al respecto e indicó que, de ser necesario, se negaría.

Donald Trump se mostró a favor de la protección de datos, pero afirmó que otras empresas tecnológicas estaban dispuestas a proporcionar información sobre los usuarios estadounidenses si Pekín se lo pedía, y mencionó a Facebook.

En la búsqueda siempre de acusar a Trump en sus declaraciones y luego de este cambio de opinión, varios medios estadounidenses mencionaron los vínculos del exjefe de Estado con el financiero Jeff Yass, un importante donante de candidatos republicanos y cuya sociedad de inversión, Susquehanna International Group, tiene una participación importante en el capital de TikTok.

Según el diario The New York Post, Jeff Yass, que se reunió con Trump en Florida hace unos días, habría amenazado con no financiar más a los candidatos republicanos en caso de ser aprobada la ley sobre TikTok.

FUENTE: Con información de AFP.